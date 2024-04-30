الخبير اللبناني ناصر قنديل: من يقول إن الرد الايراني على "اسرائيل" مسرحية فليأت بمثلها

جاء ذلك تعليقا من جانب الخبير والاعلامي اللبناني الشهير، على بعض البلدان العربية التي حاولت التقليل من شان عملية "الوعد الصادق" والتي نفذها حرس الثورة الاسلامية، لمعاقبة الكيان الصهيوني لقاء عدوانه على القنصلية الايرانية في دمشق.

قال الباحث والخبير بشؤون الشرق الاوسط، رئيس تحرير صحيفة البناء اللبنانية "ناصر قنديل" : من يقول ان الرد الايراني على "اسرائيل"، كان عبارة عن مسرحية فليأت بمثل هذه المسرحية المبهرة التي استقال بسببها رئيس الاستخبارات العسكرية "الاسرائيلية".

جاء ذلك تعليقا من جانب الخبير والاعلامي اللبناني الشهير، على بعض البلدان العربية التي حاولت التقليل من شان عملية "الوعد الصادق" والتي نفذها حرس الثورة الاسلامية، لمعاقبة الكيان الصهيوني لقاء عدوانه على القنصلية الايرانية في دمشق.

واضاف "قنديل" : من يردد هذا الكلام اما ساذج او حاقد!