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تجمع أكاديمي في جامعة طهران دعما للانتفاضة الطلابية الأمريكية

رمز الخبر: ۶۹۳۸۹
تأريخ النشر: 28 April 2024

تجمع أعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة طهران، أمام المدخل الرئيسي للجامعة، الیوم السبت، دعما لانتفاضة طلاب الجامعات الأمريكية والأوروبية.

وتجمع أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين بجامعة طهران، اليوم أمام المدخل الرئيسي لجامعة طهران دعما لانتفاضة طلاب الجامعات الأمريكية والأوروبية وإدانة عمل الشرطة الأمريكية في ضرب الطلاب.

وانضم المصلون في مسجد جامعة طهران إلى هذا التجمع بعد أداء صلاة الظهر والمساء.

وآطلق الطلاب و الأساتذة هتافات مثل" الموت لأمريكا "و"الموت لإسرائيل" و"الموت لبریطانیا" دعماً لنهضة الضمائر المستيقظة في المجتمع الأكاديمي في أمريكا وأوروبا ضد قتل الشعب الفلسطيني المظلوم على يد الکیان الصهیوني الزائف ودعم أمريكا لهذا الکیان القاتل للأطفال وأدانوا تصرفات الشرطة الأمريكية.

وكانت التعبئة الطلابية في جامعة طهران، وتعبئة أعضاء هيئة التدريس، وتعبئة الموظفين، والمنظمات الأخرى في جامعة طهران، قد وجهت دعوة للأكاديميين لحضور هذا التجمع.

ويوسع الطلاب في جامعات العالم حراكهم تنديداً باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لنحو 7 أشهر، وبالمجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني هناك.

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