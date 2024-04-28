طوفان الجامعات الأمريكية

تتصاعد الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأمريكية ضد حرب الابادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة، لتشمل عشرات الجامعات والمؤسسات التعليمية في مختلف الولايات، تخللها اعتقال عشرات المتظاهرين.

ومنذ أيام، يواصل مئات الطلاب احتجاجهم في عدة جامعات أمريكية للمطالبة بـ"وقف دائم لإطلاق النار في غزة ووقف المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل وسحب استثمارات الجامعات من الشركات التي تتربح من الاجتياح الإسرائيلي".

ووجهت مؤسسات أمريكية وأعضاء في الكونغرس اتهامات بـ"معاداة السامية" لمشاركين في الاحتجاجات، على خلفية مطالبتهم بضرورة وقف إسرائيل قتل المدنيين الفلسطينيين في غزة.

كما اجتاحت قوات الأمن الأميركية عديد الحرم الجامعية ونكلت بمئات الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس واعتقلت العشرات منهم.

وتوسعت الاحتجاجات الطلابية لتشمل عدة جامعات منها كولومبيا وتكساس وأوهايو وهارفارد وغيرها من الجامعات البارزة في الولايات المتحدة.

وفيما يلي إطار أعدته الأناضول لأهم الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية، حتى مساء الخميس.

علما أن الاحتجاجات الطلابية تتوسع بشكل يومي لتغطي عددا أكبر من الجامعات الأمريكية.

جامعة كولومبيا

في 18 أبريل/ نيسان الجاري بدأ طلاب متضامنون مع فلسطين بجامعة كولومبيا بمدينة نيويورك اعتصاما في حديقة الحرم الجامعي احتجاجا على الاستثمارات المالية المستمرة للجامعة في الشركات التي تدعم احتلال فلسطين و"الإبادة الجماعية" في غزة.

والجمعة الماضية، اعتقلت الشرطة 108 طلاب خلال المظاهرات، بعد أن سمحت رئيسة الجامعة نعمت شفيق لشرطة نيويورك بإخلاء المخيم الاحتجاجي.

وفي بيان لاحق، قالت الجامعة إن حوارات مع المحتجين أحرزت "تقدما مهما"، حيث التزم الطلاب "بتفكيك وإزالة عدد كبير من الخيام ومغادرة من لا ينتمي إلى الجامعة".

جامعة تكساس

اعتقلت الشرطة، الخميس، أكثر من 20 طالبا متظاهرا في جامعة تكساس بمدينة أوستن، بعد طلب مسؤولي الجامعة وحاكم المدينة بتدخل السلطات.

وقال متظاهرون إنهم خططوا للإضراب والتوجه إلى حديقة الحرم الجامعي الرئيسية، حيث سيقيمون فعاليات طيلة فترة الظهيرة مناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة، لكن الجامعة قالت في بيان إنها "لن تتسامح مع الاضطرابات" كتلك التي تحدث في جامعات أخرى.

وأفادت شرطة مقاطعة ترافيس بأنه تم سجن 57 شخصا، ووجهت إليهم تهم بالتعدي الجنائي عقب الاحتجاجات الجامعية.

جامعة كاليفورنيا الجنوبية

اعتقلت الشرطة الأمريكية، الأربعاء، 93 طالبا في جامعة كاليفورنيا الجنوبية، شاركوا باحتجاجات ضد إسرائيل بدأت في الجامعة قبل أيام.

ولم تسمح شرطة لوس أنجلوس للطلاب بنصب الخيام في أجزاء معينة من الحرم الجامعي، وشرعت في إصدار تحذيرات للمتظاهرين بالتفرق.

وأغلقت الشرطة الحرم الجامعي الرئيسي أمام العامة، واتخذت إجراءات أمنية واسعة النطاق في المنطقة المحيطة.

جامعة أوهايو

اعتقلت قوات الأمن الجامعي، الثلاثاء، اثنين من الطلاب المشاركين في احتجاجات بحرم جامعة اوهايو بمدينة كولمبوس، ووجهت إليهما تهمة "التعدي الجنائي".

وتجمع نحو 50 متظاهرا في مدرج الحرم الجامعي لتبادل قصصهم بشأن علاقاتهم بالشعب الفلسطيني قبل البدء في مسيرة، لتتدخل قوات أمن الجامعة وتعتقل اثنين من المتظاهرين واحالتهم إلى مكتب سلوك الطلاب بالجامعة.

جامعة هارفارد

في محاولة لمنع الاحتجاجات الطلابية، أغلقت جامعة هارفارد في مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس، معظم بواباتها قبل بدء الدراسة، الاثنين الماضي، ونشرت لافتات تحذر من إقامة خيام في الحرم الجامعي "دون إذن".

ورغم ذلك، تمكن متظاهرون، الأربعاء، من نصب 14 خيمة، عقب مسيرة احتجاجية ضد تعليق الجامعة عمل "لجنة طلاب جامعة هارفارد للتضامن مع فلسطين".

جامعة كاليفورنيا التطبيقية

استخدم المتظاهرون في جامعة كاليفورنيا التطبيقية بمدينة سان لويس أوبيسبو، الأثاث والخيام والسلاسل لإغلاق مدخل مبنى أكاديمي وإداري بالجامعة، الاثنين.

وأثناء الاحتجاج، ردد المتظاهرون هتافات "لسنا خائفين منكم!"، قبل أن تقتحم قوات أمن الجامعة مدخل المبنى.

وأغلق مسؤولو الجامعة الحرم الجامعي حتى نهاية الأسبوع الجاري، قائلين إن "الدراسة ستتم عن بعد".

وفي بيان الثلاثاء، قالت الجامعة إن طلابا احتلوا مبنى آخر، حيث تم اعتقال ثلاثة منهم.

كلية إيمرسون

أعلنت شرطة بوسطن، الخميس، إصابة 4 ضباط أثناء اعتقال 108 طلاب شاركوا في احتجاج مؤيد لفلسطين نظمه طلاب كلية إيمرسون بولاية ماساتشوستس الأمريكية.

وقالت الشرطة إن 4 ضباط أصيبوا بجروح طفيفة أثناء عملهم، مساء الأربعاء، للسيطرة على الوضع في مخيم مؤيد لفلسطين أقامه طلاب كلية إيمرسون.

وأوضحت الشرطة أنها أوقفت 108 طلاب من المشاركين في المخيم، دون وقوع إي إصابات وسط المحتجين.

والأربعاء، أبلغت شرطة بوسطن ومفوضي الإطفاء بالمدينة إدارة كلية إيمرسون أن "بعض تصرفات المتظاهرين تنتهك بشكل مباشر قوانين المدينة، ما قد يؤدي إلى إجراءات وشيكة لإنفاذ القانون"، ليتم مساء اعتقال عشرات المتظاهرين.

جامعة نيويورك

وفي جامعة نيويورك، انضم مئات الطلاب إلى المخيم الاحتجاجي في حرم الجامعة.

وقالت شرطة المدينة، الأربعاء، إنها اعتقلت 133 متظاهرا، تم إطلاق سراحهم جميعاً بموجب التزام بالمثول أمام المحكمة بتهم "سلوك غير منضبط".

جامعة ايموري

فككت شرطة أتلانتا وقوات ولاية جورجيا، الخميس، مخيما طلابيا احتجاجيا في ساحة جامعة إيموري، واعتقلت ما لا يقل عن 17 شخصا.

وأمرت شرطة الجامعة عشرات المتظاهرين الذين نصبوا نحو 30 خيمة في الحرم الجامعي، في وقت مبكر صباح الخميس، بالمغادرة.

وقالت متحدثة باسم الجامعة إن "مجموعة نشطاء يحاولون تعطيل جامعتنا، بينما ينهي طلابنا الفصول الدراسية ويستعدون للامتحانات النهائية".

جامعة ميشيغان

اتسع حجم المخيم الطلابي الاحتجاجي وسط حرم جامعة ميشيغان بمدينة ديترويت، ليصل إلى نحو 40 خيمة، الثلاثاء.

وشارك الطلاب في المخيم وهم يرتدون أقنعة خوفا من إجراءات عقابية ضدهم من قبل الجامعة.

ووزع أحد الطلاب بالمخيم أعلام صغيرة لإسرائيل، قائلا إنه "لا يريد أن يسير الطلاب اليهود عبر الحرم الجامعي لرؤية المتظاهرين فقط"، وفق وسائل إعلام أمريكية.

جامعة مينيسوتا

حضرت النائبة الأمريكية إلهان عمر، احتجاجا في جامعة مينيسوتا بمدينة سانت باول، الثلاثاء، بعد ساعات من اعتقال 9 متظاهرين أثناء إزالة الشرطة مخيما أمام مكتبة الجامعة.

واحتشد المئات للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، حيث وقع أكثر من 80 أكاديميا بالجامعة، الأربعاء، على رسالة تطالب رئيس الجامعة بإسقاط أي تهم ضد المعتقلين ورفع أي حظر ضد وجود المعتقلين بالحرم الجامعي، والسماح بإقامة مخيمات في المستقبل.

جامعة ييل

ألقت الشرطة، الاثنين، القبض على 48 متظاهرا، بينهم 4 ليسوا طلابا، بعد رفضهم مغادرة مخيما بساحة وسط حرم الجامعة في مدينة نيو هيفن بولاية كونيتيكت.

جامعة كاليفورنيا بركلي

وحتى الثلاثاء، نصب المتظاهرون في جامعة كاليفورنيا بمدينة بركلي نحو 30 خيمة، احتجاجا على الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

جامعة براون

امتدت الاحتجاجات الطلابية المنددة بالحرب الإسرائيلية على غزة، الأربعاء، لتشمل جامعة براون بمدينة رود آيلاند (شرق)، حيث طالب المحتجون في المخيم "بسحب الجامعة وقفها من جميع الشركات التي تساعد وتستفيد من الإبادة الجماعية في غزة والاحتلال الإسرائيلي الأوسع للأراضي الفلسطينية".

جامعة جورج تاون في واشنطن

احتشد عدد من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين أمام المبنى الإداري الرئيسي في حرم جامعة جورج تاون في واشنطن العاصمة.

وردد المحتجون هتافات مثل "فلسطين حرة" و"من النهر إلى البحر"، ثم توجهوا نحو مخيم الجامعة، بمشاركة عدد من أساتذة الجامعة الذين ارتدوا ملابس التخرج.

وملأت عشرات الخيام نحو ربع ساحة الجامعة الرئيسية.

جامعة جورج واشنطن

استمراراً للحراك الطلابي في الجامعات الأميركية، نظم طلاب ثماني جامعات منتشرة في العاصمة، مخيماً احتجاجيا في جامعة جورج واشنطن العريقة، في آخر مؤشرات اتساع دائرة التضامن مع قطاع غزة في الولايات المتحدة.

ووفق مراقبين، يتوقع أن تتسارع وتيرة انضمام جامعات جديدة للاحتجاجات، بشكل يصعب السيطرة عليها طالما بقي الحل الأمني هو السائد لدى قوات الشرطة الأمريكية.

وفي مايي قائمة الجامعات الأميركية التي تشهد اعتصامات وتظاهرات طلابية داعمة للشعب الفلسطيني ومعارضة لاستمرار حرب الإبادة الصهيونية على غزة:

1- جامعة براون - بروفيدنس، رود آيلاند

2- جامعة ولاية كاليفورنيا بوليتكنيك – هومبولت، كاليفورنيا

3- جامعة مدينة نيويورك - مدينة نيويورك، نيويورك

4- جامعة كولومبيا – مدينة نيويورك، نيويورك

5- كلية إيمرسون – بوسطن، ماساتشوستس

6- جامعة إيموري – أتلانتا، جورجيا

7- جامعة فلوريدا الدولية – ميامي، فلوريدا

8- جامعة ولاية فلوريدا – تالاهاسي، فلوريدا

9- جامعة جورج واشنطن – العاصمة

10- جامعة هارفارد – كامبريدج، ماساتشوستس

11- جامعة إنديانا - جامعة بوردو - إنديانابوليس، إنديانا

12- جامعة نيويورك – مدينة نيويورك، نيويورك

13- جامعة نورث إيسترن – بوسطن، ماساتشوستس

14- جامعة نورث وسترن – إيفانستون، إلينوي

15- جامعة ولاية أوهايو - كولومبوس، أوهايو

16- جامعة برينستون – برينستون، نيوجيرسي

17- جامعة رايس – هيوستن، تكساس

18- تكساس ايه اند ام – كوليج ستيشن، تكساس

19- معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) كامبريدج، ماساتشوستس

20- جامعة ولاية ميشيغان – إيست لانسينغ، ميشيغان

21- المدرسة الجديدة – مدينة نيويورك، نيويورك

22- جامعة ميشيغان – آن أربور، ميشيغن

23- جامعة تافتس – ميدفورد، ماساتشوستس

24- جامعة أريزونا – توسون

25- جامعة كاليفورنيا في بيركلي – بيركلي، كاليفورنيا

26- جامعة ميريلاند – كوليدج بارك، ماريلاند

27- جامعة ميامي – أكسفورد، أوهايو

28- جامعة مينيسوتا – مينيابوليس، مينيسوتا

29- جامعة نيو مكسيكو – ألبوكيرك، نيو مكسيكو

30- جامعة نورث كارولينا في شارلوت – شارلوت، كارولاينا الشمالية

31- جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل – تشابل هيل، كارولاينا الشمالية

32- جامعة بيتسبرغ – بيتسبرغ، بنسلفانيا

33- جامعة روتشستر – روتشستر، نيويورك

34- جامعة جنوب كاليفورنيا – لوس أنجلوس، كاليفورنيا

35- جامعة تكساس، أوستن – أوستن، تكساس

36- جامعة تكساس في دالاس - دالاس، تكساس

37- جامعة فاندربيلت – ناشفيل، تينيسي

38- جامعة ييل – نيو هيفن، كونيتيكت