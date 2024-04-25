ازور لاهور بهدف توسيع العلاقات الثقافية بين ايران وباكستان

واكدت السيدة نواز شريف، خلال استقبالها "اية الله رئيسي" اليوم، بانها ستبذل قصارى الجهود من اجل تطوير العلاقات الايرانية الباكستانية اكثر فاكثر.

اكد رئيس الجمهورية على انعدام العراقيل من مسار تطوير العلاقات بين ايران وباكستان؛ واصفا زيارته اليوم الى مدينة لاهور (بولاية البنجاب)، انها جاءت في سياق تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم الثلاثاء في مدينة لاهور، بين اية "الله رئيسي" ورئيسة وزراء ولاية البنجاب الباكستانية، السيدة "مريم نواز شريف".

واعتبر الرئيس الايراني، مدينة لاهور، انها رمز الثقافة الباكستانية؛ كما وصف سير العلاقات بين ايران وباكستان، انها اخذة بالنمو والرقي منذ انتصار الثورة الاسلامية.

ومضى السيد رئيسي الى القول : ان ارادة قادة البلدين، التي تؤكد على تطوير التعاون الثنائي، افشلت جميع المحاولات للمساس بالاواصر القائمة على الصداقة بين طهران واسلام اباد.

كما لفت الرئيس الايراني، بان تبادل الطاقات التي يزخر بها البلدان في شتى المجالات، هو ضمان لمصالح الشعبين الايراني والباكستاني؛ مشيرا الى انعدام كافة العراقيل التي تحول دون تطوير هذه الاواصر.

وتابع السيد رئيسي : انني اقوم بزيارة لاهور تعبيرا عن احترامي لمنزلة الراحل "اقبال لاهور"، ومن اجل تعزيز العلاقات الثقافية بين الجانبين؛ ذلك ان هذه المدينة تعد رمزا ثقافيا في باكستان.

وتطلع رئيس الجمهورية، بان تشهد ولاية البنجاب ومركزها لاهور، قريبا وفي عهد السيدة "نواز سريف"، المزيد من الازدهار والرقي الثقافي والاجتماعي والاقتصادي.

من جانبها، اعربت رئيسة الحكومة في ولاية البنجاب الباكستانية، عن تقديرها وترحيبها لزيارة الرئيس الايراني الى هذه المدينة، بما في ذلك مزار الاديب الباكستاني الراحل "اقبال لاهوري"، وايضا تفقد جامعة "جي سي يو" باعتبارها من اقدم الجامعات في منطقة جنوب اسيا، والتي تاسست عام 1864 للميلاد.

واكدت السيدة نواز شريف، خلال استقبالها "اية الله رئيسي" اليوم، بانها ستبذل قصارى الجهود من اجل تطوير العلاقات الايرانية الباكستانية اكثر فاكثر.

وافادت ارنا، ان الجانبين اتفقا في هذا اللقاء، على دعم وتطوير برامج تعليم اللغة الفارسية في باكستان؛ بينما اوعز السيد رئيسي الى وزير الثقافة بجمهورية ايران الاسلامية، اتخاذ ما يلزم لتهيئة الارضيات المناسبة وتوفير متطلبات هذا المشروع بالتعاون مع المسؤولين المعنيين في باكستان.