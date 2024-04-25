النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۶مشاهدات
‍ پ

حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ترتفع إلى 34183 شهيدا و77143 إصابة

رمز الخبر: ۶۹۳۶۶
تأريخ النشر: 24 April 2024

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34183 شهيدا و77143 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأشار التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 200 على قطاع غزة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 32 شهيدا و59 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف: مازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستهدفت الزوارق الحربية الإسرائيلية، فجر الثلاثاء، شواطئ الزوايدة، ودير البلح، والنصيرات، بينما شهدت مناطق شمال القطاع سلسلة غارات "عنيفة"، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، وتدمير منازل وممتلكات.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إنه بعد 200 يوم من العدوان الإسرائيلي، قصفت زوارق الاحتلال الحربية شواطئ منطقتي الزوايدة ودير البلح وسط قطاع غزة.

كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية قذائفها باتجاه شاطئ النصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بينما أغارت الطائرات الحربية على شارع الثلاثيني وسط مدينة غزة.

وشهدت مناطق شمال غزة، ومدينة خان يونس جنوبي القطاع، سلسلة غارات عنيفة من طائرات الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت، مساء الاثنين، عدة مناطق في قطاع غزة، حيث أفادت الوكالة بأن قوات الاحتلال توغلت في بلدة بيت حانون شمال القطاع، من عدة محاور وسط إطلاق نار، فيما قصفت مدفعيتها محيط مراكز الإيواء في شارع زمو بالبلدة.

وكان جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة أعلن في بيان، ارتفاع حصيلة الجثث المكتشفة إلى 283، في مقبرة جماعية اكتشفت السبت في مستشفى "ناصر" بمدينة خان يونس جنوب القطاع، الذي انسحب منه الجيش الإسرائيلي بعد انتهاكات واسعة.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
متحدث الحكومة الايرانية يعلق على تجديد الدعم المالي الاميركي للكيان الصهيوني
ازور لاهور بهدف توسيع العلاقات الثقافية بين ايران وباكستان
لعملية الوعد الصادق آثار استراتيجية
حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ترتفع إلى 34183 شهيدا و77143 إصابة
إذا ارتكب الكيان الصهيوني اي خطأ فلن يتبقى منه شيء
سرايا القدس تشتبك مع الاحتلال وتستهدف آلياته في طولكرم
الكيان الصهيوني مني بالفشل الذريع في غزة رغم جرائمه غير المسبوقة
امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني يلتقي نظيره العراقي في سانت بطرسبيرغ
اليمن: الوحشية الصهيو - امريكية ضد غزة مصيرها الانكسار والهزيمة
ايران: 200 يوم من الإبادة الجماعية الصهيونية ضد الفلسطينيين مستمرة دون عقاب
مصدر مطلع: قائد الثورة ردّد ابياتا من قصيدة له قبيل عملية "الوعد الصادق"
القسام: العدو عالق في غزة ولن يحصد إلا الخزي والهزيمة
معاقبة الكيان الصهيوني مبعث اعتزاز وشموخ للعالم الاسلامي
الامام الخامنئي يستقبل الاربعاء حشدا عماليا من انحاء البلاد
مصدر مطلع: قائد الثورة ردّد ابياتا من قصيدة له قبيل عملية "الوعد الصادق"
لعملية الوعد الصادق آثار استراتيجية
امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني يلتقي نظيره العراقي في سانت بطرسبيرغ
سرايا القدس تشتبك مع الاحتلال وتستهدف آلياته في طولكرم
اليمن: الوحشية الصهيو - امريكية ضد غزة مصيرها الانكسار والهزيمة
متحدث الحكومة الايرانية يعلق على تجديد الدعم المالي الاميركي للكيان الصهيوني
القسام: العدو عالق في غزة ولن يحصد إلا الخزي والهزيمة
ايران: 200 يوم من الإبادة الجماعية الصهيونية ضد الفلسطينيين مستمرة دون عقاب
الامام الخامنئي يستقبل الاربعاء حشدا عماليا من انحاء البلاد
حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ترتفع إلى 34183 شهيدا و77143 إصابة
ازور لاهور بهدف توسيع العلاقات الثقافية بين ايران وباكستان
الكيان الصهيوني مني بالفشل الذريع في غزة رغم جرائمه غير المسبوقة
إذا ارتكب الكيان الصهيوني اي خطأ فلن يتبقى منه شيء
معاقبة الكيان الصهيوني مبعث اعتزاز وشموخ للعالم الاسلامي