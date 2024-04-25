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اليمن: الوحشية الصهيو - امريكية ضد غزة مصيرها الانكسار والهزيمة

واكد المتحدث باسم انصار الله اليمنية: هذه الوحشية الأمريكية التي تنفذها الصهيونية ضد قطاع غزة، مصيرها الانكسار والهزيمة ولا يمكنها أن تستمر في حكم المنطقة والعالم بالحديد والنار.
رمز الخبر: ۶۹۳۶۱
تأريخ النشر: 24 April 2024

‏أكد رئيس الوفد اليمني المفاوض، المتحدث باسم حركة انصار الله "محمد عبدالسلام"، أن "الوحشية الأمريكية التي ينفذها الصهاينة ضد قطاع غزة مصيرها الهزيمة".

وكتب " عبدالسلام" في منشور له على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء : مائتا يوم من الإجرام الصهيوني المتواصل بحق قطاع غزة، إجرام طاول كل شيء وبدعم مفتوح وبلا حدود من قبل عتاة الديمقراطية الغربية وعلى رأسها أمريكا.

واكد المتحدث باسم انصار الله اليمنية: هذه الوحشية الأمريكية التي تنفذها الصهيونية ضد قطاع غزة، مصيرها الانكسار والهزيمة ولا يمكنها أن تستمر في حكم المنطقة والعالم بالحديد والنار.

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