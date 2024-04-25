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ايران: 200 يوم من الإبادة الجماعية الصهيونية ضد الفلسطينيين مستمرة دون عقاب

وبحسب إعلان وزارة الصحة الفلسطينية، فإنه منذ 7 أكتوبر 2023 بعد انطلاق عملية طوفان الأقصى، استشهد 34183 فلسطينيا في غزة، وأصيب 77143 آخرون.
رمز الخبر: ۶۹۳۶۰
تأريخ النشر: 24 April 2024

أعلنت البعثة الدبلوماسية الدائمة للجمهورية الاسلامية الايرانية في منظمة الأمم المتحدة أن 200 يوم من الإبادة الجماعية الصهيونية ضد الفلسطينيين الأبرياء مستمرة دون عقاب.

وكتبت بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء ، على حساب المستخدم الخاص بها على موقع إكس (تويتر سابقا) من خلال نشر شريط فيديو: على مدى 200 يوم، تستمر حرب الإبادة الجماعية التي يشنها المتطرفون الصهاينة ضد الفلسطينيين الأبرياء مع الإفلات من العقاب. لقد قتل كيان الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن أكثر من 14 ألف طفل ويستمتع بذلك تمامًا.

وبحسب إعلان وزارة الصحة الفلسطينية، فإنه منذ 7 أكتوبر 2023 بعد انطلاق عملية طوفان الأقصى، استشهد 34183 فلسطينيا في غزة، وأصيب 77143 آخرون.

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