مصدر مطلع: قائد الثورة ردّد ابياتا من قصيدة له قبيل عملية "الوعد الصادق"

كشف الاعلامي الايراني "مهدي فضائلي"، عضو مكتب حفظ ونشر مؤلفات قائد الثورة الاسلامية "الامام السيد علي الخامنئي"، ان سماحته كان يردد ابياتا من قصيدة قديمة له، خلال الاجتماع الذي تم فيه قرار الرّد على الكيان الصهيوني؛ مبينا ان تلك الابيات تلوح الى خطاب الباري عزل وجل مع كليمه النبي موسوى (ع) حيث يطمئنه بان لا يهاب فرعون وسحرته.

واوضح "فضائلي"، في تدوينة له على منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي، ان هذه الابيات تعود الى قصيدة قديمة لسماحة القائد، والتي قراها خلال اجتماع على اعتاب تنفيذ عملية "الوعد الصادق" البطولية لمعاقبة الكيان الصهيوني لقاء جريمة استهداف القنصلية الايرانية بدمشق.

ويروي هذا الشعر، بحسب فضائلي، قصة من القران الكريم حيث تشير الى معجزة النبي موسى (عليه السلام) والذي استطاع بها ان يتفوق على سحرة فرعون، حيث تحولّت عصاه الى حيةٍ حقيقيةٍ تمشي بإذنِ اللهِ وتبتلعُ الحِبالَ التي أوهمَ السَحَرةُ أنها ثعابينُ.

ويرى الاعلامي فضائلي، ان اختيار هذه الابيات، من قبل قائد الثورة الاسلامية، قبيل انطلاق عملية "الوعد الصادق"، مؤشر على ان سماحته شبّه الكيان الصهيوني بالطاغية فرعون الذي تكبد الهزيمة باذن الله عند مواجهة النبي موسى (عليه السلام).