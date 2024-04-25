النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۲۶۷مشاهدات
‍ پ

مصدر مطلع: قائد الثورة ردّد ابياتا من قصيدة له قبيل عملية "الوعد الصادق"

رمز الخبر: ۶۹۳۵۹
تأريخ النشر: 24 April 2024

كشف الاعلامي الايراني "مهدي فضائلي"، عضو مكتب حفظ ونشر مؤلفات قائد الثورة الاسلامية "الامام السيد علي الخامنئي"، ان سماحته كان يردد ابياتا من قصيدة قديمة له، خلال الاجتماع الذي تم فيه قرار الرّد على الكيان الصهيوني؛ مبينا ان تلك الابيات تلوح الى خطاب الباري عزل وجل مع كليمه النبي موسوى (ع) حيث يطمئنه بان لا يهاب فرعون وسحرته.

واوضح "فضائلي"، في تدوينة له على منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي، ان هذه الابيات تعود الى قصيدة قديمة لسماحة القائد، والتي قراها خلال اجتماع على اعتاب تنفيذ عملية "الوعد الصادق" البطولية لمعاقبة الكيان الصهيوني لقاء جريمة استهداف القنصلية الايرانية بدمشق.

ويروي هذا الشعر، بحسب فضائلي، قصة من القران الكريم حيث تشير الى معجزة النبي موسى (عليه السلام) والذي استطاع بها ان يتفوق على سحرة فرعون، حيث تحولّت عصاه الى حيةٍ حقيقيةٍ تمشي بإذنِ اللهِ وتبتلعُ الحِبالَ التي أوهمَ السَحَرةُ أنها ثعابينُ.

ويرى الاعلامي فضائلي، ان اختيار هذه الابيات، من قبل قائد الثورة الاسلامية، قبيل انطلاق عملية "الوعد الصادق"، مؤشر على ان سماحته شبّه الكيان الصهيوني بالطاغية فرعون الذي تكبد الهزيمة باذن الله عند مواجهة النبي موسى (عليه السلام).

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
متحدث الحكومة الايرانية يعلق على تجديد الدعم المالي الاميركي للكيان الصهيوني
ازور لاهور بهدف توسيع العلاقات الثقافية بين ايران وباكستان
لعملية الوعد الصادق آثار استراتيجية
حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ترتفع إلى 34183 شهيدا و77143 إصابة
إذا ارتكب الكيان الصهيوني اي خطأ فلن يتبقى منه شيء
سرايا القدس تشتبك مع الاحتلال وتستهدف آلياته في طولكرم
الكيان الصهيوني مني بالفشل الذريع في غزة رغم جرائمه غير المسبوقة
امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني يلتقي نظيره العراقي في سانت بطرسبيرغ
اليمن: الوحشية الصهيو - امريكية ضد غزة مصيرها الانكسار والهزيمة
ايران: 200 يوم من الإبادة الجماعية الصهيونية ضد الفلسطينيين مستمرة دون عقاب
مصدر مطلع: قائد الثورة ردّد ابياتا من قصيدة له قبيل عملية "الوعد الصادق"
القسام: العدو عالق في غزة ولن يحصد إلا الخزي والهزيمة
معاقبة الكيان الصهيوني مبعث اعتزاز وشموخ للعالم الاسلامي
الامام الخامنئي يستقبل الاربعاء حشدا عماليا من انحاء البلاد
مصدر مطلع: قائد الثورة ردّد ابياتا من قصيدة له قبيل عملية "الوعد الصادق"
لعملية الوعد الصادق آثار استراتيجية
امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني يلتقي نظيره العراقي في سانت بطرسبيرغ
سرايا القدس تشتبك مع الاحتلال وتستهدف آلياته في طولكرم
اليمن: الوحشية الصهيو - امريكية ضد غزة مصيرها الانكسار والهزيمة
متحدث الحكومة الايرانية يعلق على تجديد الدعم المالي الاميركي للكيان الصهيوني
القسام: العدو عالق في غزة ولن يحصد إلا الخزي والهزيمة
ايران: 200 يوم من الإبادة الجماعية الصهيونية ضد الفلسطينيين مستمرة دون عقاب
الامام الخامنئي يستقبل الاربعاء حشدا عماليا من انحاء البلاد
حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ترتفع إلى 34183 شهيدا و77143 إصابة
ازور لاهور بهدف توسيع العلاقات الثقافية بين ايران وباكستان
الكيان الصهيوني مني بالفشل الذريع في غزة رغم جرائمه غير المسبوقة
إذا ارتكب الكيان الصهيوني اي خطأ فلن يتبقى منه شيء
معاقبة الكيان الصهيوني مبعث اعتزاز وشموخ للعالم الاسلامي