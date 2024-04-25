النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۱۳مشاهدات
‍ پ

رئيس شعبة الاستخبارات في جيش الاحتلال يستقيل بسبب "طوفان الأقصى"

وتتواصل المطالبات في الشارع "الإسرائيلي" بمحاسبة المسؤولين العسكريين والسياسيين لدى الكيان، بسبب فشلهم في الكشف والتعامل مع هجوم "طوفان الأقصى".
رمز الخبر: ۶۹۳۵۵
تأريخ النشر: 23 April 2024

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الاثنين، قبول استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية لديه، "أهارون هاليفا"، على خلفية فشله في كشف عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة حماس بتاريخ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال "هاليفا" في نص الاستقالة الذي قدمه لرئيس أركان جيش العدو "هرتسي هاليفي" : إن شعبة الاستخبارات لم تقم بالمهمة التي اؤتمنت عليها؛ داعيا إلى "تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الأحداث التي قادت إسرائيل إلى ما جرى يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول".

من جهته، اعتبر زعيم المعارضة في "الكنيست"، يائير لبيد : إن استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أمر مشرف؛ مشيرا إلى أنه كان من الأنسب أن يحذو رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" حذوه.

وجاء في بيان لجيش العدو بهذا الشأن : إن هاليفا طلب بالتنسيق مع رئيس الأركان، التنحي عن منصبه بسبب مسؤوليته القيادية بصفته رئيسًا لهيئة الاستخبارات العسكرية خلال أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، أن "هاليفا قرر الاستقالة من منصبه، على خلفية فشله في التنبؤ بهجوم 7 أكتوبر"؛ مضيفة أن "الاستقالة لن تكون فورية، لكنها متوقعة خلال أسابيع قليلة" ؛ حسب ما افادت به قناة الجزيرة الاخبارية.

وتعدّ هذه أول استقالة رسمية لقائد رفيع في جيش العدو الصهيوني بعد ما يزيد عن 7 اشهر من انطلاق طوفان الاقصى، ومرور اسبوع على "عملية الوعد الصادق" العقابية التي نفذها الحرس الثوري الايراني ردا على جريمة الكيان الصهيوني في استهداف القنصلية الايرانية بدمشق.

وتتواصل المطالبات في الشارع "الإسرائيلي" بمحاسبة المسؤولين العسكريين والسياسيين لدى الكيان، بسبب فشلهم في الكشف والتعامل مع هجوم "طوفان الأقصى".

ولا يخفى ان تخبط المسؤولين الصهاينة بعد "طوفان الاقصى" (في 7 اكتوبر 2023م)، عززت التكهنات بشأن استقالة كبار القادة بجيش الاحتلال، وكان اولها استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية "هاليفي"، والتي لن تكون الاخيرة خاصة بعد تنفيذ عملية "الوعد الصادق" النوعية وما ترتب عليها من هزيمة العدو اللقيط في عقر داره وكسر هيبته المزيفة وزعزعة قوته التي "لم تقهر".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
متحدث الحكومة الايرانية يعلق على تجديد الدعم المالي الاميركي للكيان الصهيوني
ازور لاهور بهدف توسيع العلاقات الثقافية بين ايران وباكستان
لعملية الوعد الصادق آثار استراتيجية
حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ترتفع إلى 34183 شهيدا و77143 إصابة
إذا ارتكب الكيان الصهيوني اي خطأ فلن يتبقى منه شيء
سرايا القدس تشتبك مع الاحتلال وتستهدف آلياته في طولكرم
الكيان الصهيوني مني بالفشل الذريع في غزة رغم جرائمه غير المسبوقة
امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني يلتقي نظيره العراقي في سانت بطرسبيرغ
اليمن: الوحشية الصهيو - امريكية ضد غزة مصيرها الانكسار والهزيمة
ايران: 200 يوم من الإبادة الجماعية الصهيونية ضد الفلسطينيين مستمرة دون عقاب
مصدر مطلع: قائد الثورة ردّد ابياتا من قصيدة له قبيل عملية "الوعد الصادق"
القسام: العدو عالق في غزة ولن يحصد إلا الخزي والهزيمة
معاقبة الكيان الصهيوني مبعث اعتزاز وشموخ للعالم الاسلامي
الامام الخامنئي يستقبل الاربعاء حشدا عماليا من انحاء البلاد
مصدر مطلع: قائد الثورة ردّد ابياتا من قصيدة له قبيل عملية "الوعد الصادق"
لعملية الوعد الصادق آثار استراتيجية
امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني يلتقي نظيره العراقي في سانت بطرسبيرغ
سرايا القدس تشتبك مع الاحتلال وتستهدف آلياته في طولكرم
اليمن: الوحشية الصهيو - امريكية ضد غزة مصيرها الانكسار والهزيمة
متحدث الحكومة الايرانية يعلق على تجديد الدعم المالي الاميركي للكيان الصهيوني
القسام: العدو عالق في غزة ولن يحصد إلا الخزي والهزيمة
ايران: 200 يوم من الإبادة الجماعية الصهيونية ضد الفلسطينيين مستمرة دون عقاب
الامام الخامنئي يستقبل الاربعاء حشدا عماليا من انحاء البلاد
حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ترتفع إلى 34183 شهيدا و77143 إصابة
ازور لاهور بهدف توسيع العلاقات الثقافية بين ايران وباكستان
الكيان الصهيوني مني بالفشل الذريع في غزة رغم جرائمه غير المسبوقة
إذا ارتكب الكيان الصهيوني اي خطأ فلن يتبقى منه شيء
معاقبة الكيان الصهيوني مبعث اعتزاز وشموخ للعالم الاسلامي