وزير الداخلية الايراني يلتقي نظيره الباكستاني في اسلام اباد

واستعرض وزيرا الداخلية الايراني والباكستاني في هذا اللقاء، اخر المستجدات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، واليات تطوير التعاون بين طهران واسلام اباد.

وزير الداخلية الايراني "احمد وحيدي" الذي يرافق رئيس الجمهورية الاسلامية في زيارته الحالية الى اسلام اباد، عقد اليوم الاثنين، لقاء رسميا مع نظيره الباكستاني "سيد محسن رضا نقوي".

واشار موفد "ارنا" الى العاصمة الباكستانية، بان اللقاء بين "وحيدي" و"نقوي"، التأم عقب الاجتماع المشترك بين الوفدين الايراني والباكستاني رفيعي المستوى وابرام الاتفاقات الثنائية برعاية رئيسي البلدين.

واستعرض وزيرا الداخلية الايراني والباكستاني في هذا اللقاء، اخر المستجدات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، واليات تطوير التعاون بين طهران واسلام اباد.