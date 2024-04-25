نائب رئيس الجمهورية: لا احد يستطيع التقرير للمنطقة دون مشاركة ايران القوية

وعلى صعيد اخر، اشاد النائب الاول لرئيس الجمهورية، بدور النخب العلمية والمدبعين الشباب باعتبارهم رصيدا قيما للبلاد من اجل تحقيق الازدهارات الاقتصادية وصولا الى شعار "العام الجديد" الذي اطلقه سماحة القائد، اي "الطفرة في الانتاج بمشاركة الشعب"، وبما يدل على ضرورة فتح المجال وتوفير الظروف لمساهمة رواد الاعمال والنخب العلمية الشبابية في مسيرة تعزيز الانتاج الوطني.

اكد النائب الاول لرئيس الجمهورية "محمد مخبر"، انه بفضل النهج الذي كرسه الامام الخميني (رض) وسار عليه قائد الثورة الاسلامية "الامام الخامنئي" (حفظه الله)، اضحت ايران القوية اليوم لامعة في شتى القضايا السياسية والامنية الدولية، وعليه فإن القوى العالمية والدول الاقليمية تعجز عن اتخاذ اي قرار للمنطقة من دون مشاركة الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وفي تصريح له اليوم الاثنين خلال برنامج تأهيلي خاص بتلامذة المدارس في البلاد، نوه "مخبر" بالستراتيجيات المنبثقة عن تعاليم القران الكريم والدين الاسلامي المبين، والتي تجلت في فكر وكلام الامام الخميني (رض)، قائلا : اليوم الدول العظمى ونظام الهيمنة العالمية، اذ لا تجرؤ على القيام باي مواجهة عسكرية ضد ايران القوية، فهي عاجزة عن التصريح بهذا الشان ايضا.

وعلى صعيد اخر، اشاد النائب الاول لرئيس الجمهورية، بدور النخب العلمية والمدبعين الشباب باعتبارهم رصيدا قيما للبلاد من اجل تحقيق الازدهارات الاقتصادية وصولا الى شعار "العام الجديد" الذي اطلقه سماحة القائد، اي "الطفرة في الانتاج بمشاركة الشعب"، وبما يدل على ضرورة فتح المجال وتوفير الظروف لمساهمة رواد الاعمال والنخب العلمية الشبابية في مسيرة تعزيز الانتاج الوطني.