كنعاني: كان للتنسيق بين الاجهزة الدبلوماسية والقوات المسلحة نتيجة مذهلة بالنسبة لإيران

وفي ختام مؤتمره الصحفي اشار كنعاني الى ان سياسة الحظر المعتمدة تجاه ايران قد هُزمت ، و قال ، إن الذين يتحدثون عن العقوبات المعوقة هم اليوم مندهشون من التقدم التكنولوجي الذي حققته إيران، وعليهم أن يتعلموا من تجارب الماضي.

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني" بأن التنسيق بين الاجهزة الدبلوماسية وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة سجل نتيجة مذهلة للغاية بالنسبة لإيران على المستوى العالمي.

وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، وحول التنسيق بين وزارة الخارجية و القوات العسكرية الإيرانية في عملية "الوعد الصادق"، صرح ناصر كنعاني بأن ايران ادانت العمل الاجرامي الصهيوني ضد المقر الدبلوماسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق، والذي كان بطبيعة الحال حدثا غير قانوني وانتهاكا صارخا للأنظمة الدولية واتفاقيات فيينا، وبالطبع انتهاكا لسلامة أراضي دولة عضو في الأمم المتحدة.

واشار كنعاني الى ان إيران تابعت هذا العدوان على الصعيد الدبلوماسي وبصيغة ثنائية ومتعددة الأطراف، وقام الجهاز الدبلوماسي بالمتابعات اللازمة بشكل احترافي، موضحا انه في حقيقة الامر نوقشت هذه القضية في مجلس الأمن الدولي في أقل من 24 ساعة وذلك نتيجة لتصرفات إيران الدبلوماسية كما أظهرت إيران أنها تحترم الآليات الدولية.

و أضاف المتحدث باسم الخارجية على الرغم من تصرفات إيران المهنية، إلا أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تدخلن في الواجب القانوني لمجلس الأمن ومنعن الموافقة على القرار الذي يدين الكيان الصهيوني، وكان من الممكن أن يكون هذا القرار هو الحد الأدنى من الاجراءات التي يتخذها مجلس الأمن.

و تابع كنعاني قائلا، إن إيران كانت عازمة على تفسير الانتهاك الصارخ لاتفاقيات فيينا، لافتا الى ان الجمهود الدبلوماسية المكثفة والثقيلة التي قام بها السلك الدباوماسي الايراني من اتصالات عديدة وزيارتين لوزير الخارجية، ومراسلات مع المحافل الدولية والعديد من الإجراءات التي قامت بها السفارات الإيرانية، تظهر تفسير تصرفات الكيان الصهيوني التي تنتهك القوانين الدولية.

إيران لا تتردد في معاقبة المعتدين على أمن و سيادة اراضيها

وأوضح أن التنسيق بين السلك الدبلوماسي وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة سجل نتيجة مذهلة للغاية بالنسبة لايران على المستوى العالمي، مشيرا الى ان ايران كعضو ملتزم بميثاق الأمم قد أثبتت أنها تريد معاقبة المعتدي على امن وسيادة أراضيها في الآليات الدولية، لكن للأسف و مع تدخل الولايات المتحدة وعدة دول أخرى فشل مجلس الأمن في القيام بواجبه. وعليه، قامت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في إجراء دفاع مشروع وقانوني، باستهداف مقرين عسكريين للكيان الصهيوني لمعاقبة المعتدي على سيادة اراضيها.

واعتبر كنعاني بأن سبب عدم الاستقرار في المنطقة هو وجود الكيان الصهيوني وجرائمه ضد الإنسانية مؤكدا على ان دعم القضية الفلسطينية واجب قانوني على كافة الحكومات والدول.

أمريكا تكافىء الكيان الصهيوني الإجرامي

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الحكومة الأمريكية كانت ولا تزال جزءا من هذه الأزمة منذ بداية الحرب في غزة.

و أوضح انه لولا الدعم اللامحدود من الولايات المتحدة لما تمكن الكيان الصهيوني من مهاجمة الشعب الفلسطيني ولو ليوم واحد، معتبرا المساعدات المالية الأمريكية الضخمة للكيان الصهيوني بأنها ليست سوى مكافأة لهذا الكيان المجرم، متسائلا ما اذا كان الشعب الأميركي يقبل أن تربط الحكومة الأميركية رصيدها بالكيان الصهيوني الفاشل والمجرم بهذا الشكل.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية انه إذا تم اتخاذ إجراءات لمزيد من العقوبات على إيران، فسيتم اعتبارها بمثابة مكافأة للكيان الصهيوني المعتدي، وهو إجراء غير قانوني ضد حكومة تصرفت في إطار إجراء قانوني لردع الكيان المعتدي.

وتابع انه من المؤسف أن الاتحاد الأوروبي لم يتحدث ضد الكيان الصهيوني الذي يعتدي على أهل غزة منذ سبعة أشهر ويرتكب المجازر والإبادة الجماعية، لكنهم يثيرون مسألة العقوبات ضد إيران، وإذا تم فرض العقوبات بالفعل فإن ذلك سوف يسجل كعمل مشين في التاريخ.

ماحدث مؤخرا في اصفهان لم يكن يستحق الكثير

وفيما يتعلق بحادثة اصفهان مؤخرا، صرح كنعاني بأن ماحدث مؤخرا لم يكن يستحق الكثير، وحتى الكيان الصهيوني لم يعلن عنه، موضحا بأنها كانت مسيرات جوية صغيرة تهدف الى احداث إضرار ما لكن استهدفتها واسقطتها المنظومة الدفاعية الإيرانية ولم يتمكن العدو من الاستفادة من هذا العمل.

وأكد كنعاني ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد اثبتت بأنها لن تراعي أي طرف في توفير الأمن القومي وستواصل الدفاع عن الأمن القومي وفقا للقوانين والأنظمة الدولية.

الدبلوماسية الايرانية لضمان حقوق ومصالح الشعب الايراني

واشار كنعاني الى انه وبالأساس فقد استخدمت إيران كل قوتها الدبلوماسية لتأمين حقوق شعبها وخاصة في قضیة رفع العقوبات الأميركية الظالمة ولم تتراجع أبداً عن هذه الأساليب موضحا بأن امريكا هي من وضعت الدبلوماسية جانبا وابعدتها عن طاولة المفاوضات وليس ايران وبالتالي لم يتمكن شركاء أمريكا الأوروبيون من الوفاء بالتزاماتهم والتعويض عن غياب أميركا في المفاوضات .

و أكد على ان ايران ستواصل استخدام كل قوتها الدبلوماسية في طريق ضمان حقوق ومصالح لشعب الايراني في شكل اتفاقية خطة العمل المشترك الشاملة ، مضيفا بأنه في الاجتماعات الدولية يُطرح أيضاً موضوع مفاوضات رفع العقوبات.

الأمن في جنوب القوقاز هو أحد الأولويات المهمة للدبلوماسية الإيرانية

واشار كنعاني الى أن الأمن في جنوب القوقاز هو أحد الأولويات المهمة للدبلوماسية الإيرانية والمؤسسات الأخرى ذات الصلة، وهذه القضية تؤثر على أمن المنطقة ، موضحا بأن الوجود العسكري الأجنبي لا يساهم في تحقيق السلام والاستقرار والأمن وتأمين مصالح دول المنطقة .

و أعرب عن معارضة ايران للنهج الذي يؤدي الى تعزيز النزعة العسكرية في منطقة القوقاز والذي من شأنه أن يعقد ويضر بأمن تلك المنطقة.

استئناف رحلات العمرة للزوار الايرانيين

وافاد كنعاني بأنه اليوم قد م استئناف رحلات العمرة للزوار الايرانيين والذي جاء نتيجة لسلسلة من الجهود التي بذلتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، مشيرا الى ان مسألة العمرة للمواطنين الإيرانيين كانت واحدة من أولى الاتفاقيات الأولية بين إيران والمملكة العربية السعودية، ولكن في المجال الفني والتشغيلي واجه الطرفان بعض أوجه القصور التي تم حلها من خلال المفاوضات.

القنصلية العامة الايرانية في باريس تواصل عملها

وعن حادثة تسلل رجل مرتديا ما يعتقد أنه حزام ناسف القنصلية الإيرانية في باريس، اوضح كنعاني بأن هذا الرجل يعاني من اضطرابات عقلية والمعدات التي كانت لحوزته ليست عبوة ناسفة انما تبين انها قنابل وهمية وبتدخل أعضاء السفارة و الزملاء في القنصلية الإيرانية، غادر هذا الشخص المكان.

واردف كنعاني انه كان من المتوقع أن تنظر المؤسسة القضائية الفرنسية الى تاريخ هذا الشخص، بتهيئة بيئة آمنة للقيام بالواجبات الدبلوماسية للقنصلية الإيرانية، مضيفا بأنه و فور تجلي هذا الحادث، واصلت القنصلية الإيرانية في باريس أنشطتها كالمعتاد بشكل طبيعي.

تتطلع إيران وباكستان الى تحقيق تبادل تجاري يصل الى 10 مليارات دولار

وعن زيارة الرئيس الايراني لباكستان، قال كنعاني بأن هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الباكستاني وتماشيا مع سياسة الجوار وتوسيع العلاقات والشركاء مع الدول الصديقة والمتحالفة على المستوى الإقليمي.

ولفت كنعاني الى ان كلا البلدين يتمتعان بمكانة عالية في السياسة الخارجية الإيرانية، وتعتبر باكستان من الدول المهمة والمؤثرة المجاورة لايران والتي تجمعها مع إيران قواسم مشتركة تاريخية ودينية وثقافية، ومن المتوقع أن تتطور العلاقات الاقتصادية بين الجانبين الى جانب العلاقات السياسية.

وبالإضافة إلى تعميق العلاقات السياسية بين الجانبين، اعرب كنعاني عن امله في ان تكون هناك حركة جادة في المجال التجاري بما في ذلك مجالات الطاقة والنفط والغاز والنقل وتوسيع الأسواق الحدودية للبلدين.

و و أضاف، ونظرا الى أهمية التنمية التجارية بالنسبة لحكومة اية الله رئيسي فإن ايران وباكستان تتطلعان الى تعزيز العلاقات التجارية بين إيران وتحقيق تبادل تجاري يصل الى 10 مليارات دولار، لافتا الى ان هذا الامر يعد أحد الأولويات التي يهتم بها البلدين.

واشار كنعاني الى ان الأولوية الأخرى تتمثل تعزيز أمن حدود البلدين، والذي سيكون محور اهتمام الجانبين في تبادل وجهات النظر الثنائية.

واضاف كنعاني بأن الزيارة الى سريلانكا والتي تأتي تلبية لدعوة رسمية من الرئيس السريلانكي هي زيارة مهمة ايضا بحيث سيكون هناك عملية تعاون سياسي بين الجانبين بالاضافة الى تعاون تجاري ثنائي جيد وبالإضافة إلى افتتاح مشروع نقل المياه الذي تنفذه المجموعة الفنية الهندسية الإيرانية، واجراء مباحثات بين الوفدين رفيعي المستوى من البلدين.لافتا الى انه وفي الزيارتين، هناك وثائق واتفاقيات جاهزة للتوقيع.

التواصل مستمر مع السفير السويسري لتبادل الرسائل مع أمريكا

كما صرح كنعاني بأن هناك تواصل مستمر بين السلك الدبلوماسي والسفير السويسري في طهران لتبادل الرسائل مع أمريكا.

من واجب العالم الاسلامي بذل كل جهوده لايقاف الحرب في غزة

وافاد انه ومنذ بداية حرب غزة تم إجراء محادثات جيدة مع الأردن عبر لقاءات هاتفية ووجها لوجه على هامش اجتماعي جنيف ونيويورك، موضحا بأن الاردن وباعتباره أحد الدول العربية والإسلامية المهمة، والمجاورة للأراضي المحتلة والضفة الغربية قد لعب دورا في القضية الفلسطينية، وبالطبع يتقاسم مواقف مشتركة مع إيران فيما يتعلق بضرورة وقف العدوان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية.

وذكر كنعاني انه من واجب منظمة التعاون الإسلامي والدول الإسلامية الأخرى استخدام كل وسائلها لوقف الحرب في غزة، مؤكدا، إذا فعلت الدول الإسلامية ذلك فلن يتمكن النظام الصهيوني من مواصلة الحرب ، معتبرا التشاور مع الدول الإسلامية اولوية لأيران لمعاقبة المعتدي وردع هذا الكيان الغاصب المجرم.

الكيان الصهيوني يشكل تهديدا للمنطقة برمتها

وفي اشارة الى ان الكيان الصهيوني يريد خلق مساحة لنفسه للتنفس والاستمرار في وجوده من خلال تأجيج أجواء انعدام الأمن بين الدول الإسلامية والمنطقة، اكد كنعاني على ان هذا الكيان يشكل تهديدا للمنطقة برمتها لافتا الى ان ايران تقوم بحل خلافاتها مع الدول الإسلامية والمنطقة في إطار العلاقات الثنائية.

العقيدة النووية الإيرانية تتسم بالشفافية

وصرح كنعاني بأن العقيدة النووية الإيرانية تتسم بالشفافية، واعتبر الاستخدام السلمي للطاقة النووية حقا لإيران غيرقابل للتصرف او التنازل عنه.

و أكد على مواصلة ايران لأنشطتها النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلا، إن مسألة استخدام الأسلحة النووية ليس لها مكان في العقيدة النووية والدفاعية لايران.

مواقف الدول من عملية الوعد الصادق

وعن مواقف الدول من عملية الوعد الصادق ، صرح كنعاني بأن هذه المواقف كانت واسعة، والعديد من الدول أعلنت موقفها الإيجابي سواء في المواقف الرسمية أو في الحوارات الثنائية، وأغلب الدول التي دعتنا الى ضبط النفس هي التي دعمت هذا الكيان الصهيوني المعتدي بدلا من دعوته هو الى ضبط النفس، وهذا الازدواجية الممنهجة غير عادلة ولا تستند الى القوانين الدولية.

واضاف بأن ايران قد حققت الهدف الذي كانت بحاجة لتحقيقه من خلال قيامها بعملها، وما رأيناه هو أن الكيان الصهيوني شمولي ولا يراعي أية حقوق للشعب الفلسطيني، ولا يفكر الا في التهجير القسري للشعب الفلسطيني وإبادته الجماعية، مؤكدا أن إنهاء الاحتلال هو السبيل الوحيد لحل القضية الفلسطينية.

سياسة الحظر على ايران قد هُزمت

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بأن إيران قدمت ردا مشروعا وقانونيا على العمل غير القانوني الذي قام به الكيان الصهيوني ضد مقرها الدبلوماسي في دمشق، وأعلنت أن العملية انتهت من وجهة نظرها، ولكن إذا اتخذ الكيان الصهيوني إجراء آخر، فسترد بشكل أكثر قوة و صرامة.

وفي ختام مؤتمره الصحفي اشار كنعاني الى ان سياسة الحظر المعتمدة تجاه ايران قد هُزمت ، و قال ، إن الذين يتحدثون عن العقوبات المعوقة هم اليوم مندهشون من التقدم التكنولوجي الذي حققته إيران، وعليهم أن يتعلموا من تجارب الماضي.

وبدأ صباح اليوم الاثنين المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم وزارة الخارجية "ناصر كنعاني بحضور مختلف وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.