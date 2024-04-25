النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۰۴مشاهدات
‍ پ

سفير النمسا: انتهاج جهاز القضاء الايراني رؤية انسانية لمسالة المصالحة أمر قيم للغاية

وفي إشارة إلى نطاق صلاحيات المحامين، تابع ناصر عتباتي: يستفيد المحامون في النظام القانوني الإيراني من كافة الصلاحيات القانونية للدفاع عن حقوق موكليهم.
رمز الخبر: ۶۹۳۴۶
تأريخ النشر: 23 April 2024

صرح سفير النمسا لدى طهران إن انتهاج جهاز القضاء الايراني رؤية انسانية تجاه مسالة المصالحة قيم للغاية وجدير بالثناء ودليل على الادراك العالي لهذا الجهاز للقضايا القانونية والقضائية والإنسانية.

وأشار فولف ديتريش هايم، يوم الاثنين، خلال لقائه مع رئيس جهاز القضاء في محافظة أذربيجان الغربية (شمال غرب ايران)، إلى أسس التعليم في القضايا الثقافية والاجتماعية والقانونية في اليونيسف وقال ان النمسا لديها علاقة جيدة للغاية مع هذه المؤسسة الدولية، وهي بامكانها ان تتيح فرصة لتعميق وتطوير اسس التعليم للشباب الإيراني.

بدوره قال رئيس جهاز القضاء في محافظة أذربيجان الغربية في هذا اللقاء ان النظام القضائي للاسلام ، الى جانب نظرته القانونية والقضائية للمسائل فانه يتمتع أيضًا برؤية إنسانية وأخلاقية، خاصة في مجال السجون ، وهو نظام راق لا يمكن مقارنته بأي حال من الأحوال بالدول الأخرى التي تتشدق بحقوق الإنسان، ويتمتع السجناء في إيران بجميع حقوق الإنسان.

وفي إشارة إلى نطاق صلاحيات المحامين، تابع ناصر عتباتي: يستفيد المحامون في النظام القانوني الإيراني من كافة الصلاحيات القانونية للدفاع عن حقوق موكليهم.

وذكر أن المقاربة الإنسانية لفئتي الجريمة والمجرمين في محاكم إيران صحيحة تماما وحديثة، وقال: إن المجرمين الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية يستفيدون من العديد من الامتيازات والخصومات القانونية، ولا يُستثنى مواطنو الدول الأخرى من هذه القاعدة، وحتى في بعض الأحيان يتمتع المواطنون الأجانب بمزيد من الحقوق الإسلامية.

وأضاف: من القضايا المهمة والأولوية في النظام القضائي الإسلامي هو ايجاد الصلح والتسوية بين الأطراف المعنية في القضية، وهذا نابع من تعاليم الدين الإسلامي، بحيث انه في العام الماضي انتهى 44 ملفا من ملفات القتل الى المصالحة في هذه المحافظة.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
متحدث الحكومة الايرانية يعلق على تجديد الدعم المالي الاميركي للكيان الصهيوني
ازور لاهور بهدف توسيع العلاقات الثقافية بين ايران وباكستان
لعملية الوعد الصادق آثار استراتيجية
حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ترتفع إلى 34183 شهيدا و77143 إصابة
إذا ارتكب الكيان الصهيوني اي خطأ فلن يتبقى منه شيء
سرايا القدس تشتبك مع الاحتلال وتستهدف آلياته في طولكرم
الكيان الصهيوني مني بالفشل الذريع في غزة رغم جرائمه غير المسبوقة
امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني يلتقي نظيره العراقي في سانت بطرسبيرغ
اليمن: الوحشية الصهيو - امريكية ضد غزة مصيرها الانكسار والهزيمة
ايران: 200 يوم من الإبادة الجماعية الصهيونية ضد الفلسطينيين مستمرة دون عقاب
مصدر مطلع: قائد الثورة ردّد ابياتا من قصيدة له قبيل عملية "الوعد الصادق"
القسام: العدو عالق في غزة ولن يحصد إلا الخزي والهزيمة
معاقبة الكيان الصهيوني مبعث اعتزاز وشموخ للعالم الاسلامي
الامام الخامنئي يستقبل الاربعاء حشدا عماليا من انحاء البلاد
مصدر مطلع: قائد الثورة ردّد ابياتا من قصيدة له قبيل عملية "الوعد الصادق"
لعملية الوعد الصادق آثار استراتيجية
امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني يلتقي نظيره العراقي في سانت بطرسبيرغ
سرايا القدس تشتبك مع الاحتلال وتستهدف آلياته في طولكرم
اليمن: الوحشية الصهيو - امريكية ضد غزة مصيرها الانكسار والهزيمة
متحدث الحكومة الايرانية يعلق على تجديد الدعم المالي الاميركي للكيان الصهيوني
القسام: العدو عالق في غزة ولن يحصد إلا الخزي والهزيمة
ايران: 200 يوم من الإبادة الجماعية الصهيونية ضد الفلسطينيين مستمرة دون عقاب
الامام الخامنئي يستقبل الاربعاء حشدا عماليا من انحاء البلاد
حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ترتفع إلى 34183 شهيدا و77143 إصابة
ازور لاهور بهدف توسيع العلاقات الثقافية بين ايران وباكستان
الكيان الصهيوني مني بالفشل الذريع في غزة رغم جرائمه غير المسبوقة
إذا ارتكب الكيان الصهيوني اي خطأ فلن يتبقى منه شيء
معاقبة الكيان الصهيوني مبعث اعتزاز وشموخ للعالم الاسلامي