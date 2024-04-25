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باكستان تطلق اسم "ايران" على احد اكبر شوارعها

رمز الخبر: ۶۹۳۴۵
تأريخ النشر: 23 April 2024

عقب اللقاء الذي جمع في اسلام اباد اليوم الاثنين، بين رئيس الجمهورية الاسلامية "اية الله السيد ابراهيم رئيسي" ورئيس الوزراء الباكستاني "شهباز شريف"، اقيم برعاية الرئيسين حفل ازاحة الستار عن نصب تذكاري يشير الى اطلاق اسم "ايران" على احد اكبر الشوارع الرئيسية في باكستان.

ووصل "اية الله رئيسي"، صباح اليوم الاثنين الى اسلام اباد، تلبية لدعوة نظيره الباكستاني، يرافقه وفد رفيع من كبار المسؤولين الاقتصاديين والسياسيين في البلاد.

وعقب مراسم الاستقبال الرسمية التي اقيمت على شرف الرئيس الايراني برعاية رئيس وزراء باكستان، اليوم، عقد اعضاء الوفد الايراني رفيع المستوى اجتماعا مشتركا مع نظرائهم الباكستانيين، لمناقشة القضايا التي تهم البلدين؛ حيث جرى التوقيع على مذكرات للتفاهم بهدف توسيع التعاون الثنائي بمختلف المجالات.

ويعتزم السيد رئيسي، على امتداد هذه الزيارة، عقد  لقاء مشترك مع رئيس جمهورية باكستان "اصف زرداري"، كما سيتوجه الى عدد من المدن الباكستانية للقاء النخب العلمية والعلماء المسلمين ورجال الاعمال في هذا البلد.

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