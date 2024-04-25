وزير الخارجية الباكستاني يثمن مواقف طهران الداعمة لفلسطين

ومن المقرر خلال زيارة اية الله رئيسي لباكستان أن يتم التوقيع على عدد من وثائق التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والصحة والاقتصاد والأمن والعدل والزراعة من قبل الوزراء المعنيين بحضور رئيسي البلدين.

التقى وزير الخارجية الباكستاني "اسحاق دار" رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية اية الله ابراهيم رئيسي الذي يزور إسلام آباد ، معربا عن تقديره لمواقف طهران في المنطقة وخاصة الداعمة لفلسطين.

وقد استقبل اية الله رئيسي والوفد المرافق له وزير الخارجية الباكستاني "اسحاق دار" ، وفي هذا اللقاء قال وزير الخارجية الباكستاني: " ان باكستان حكومة وشعبا تتطلع الى زيارتكم ونحن فخورون باستضافتك."

وصرح اسحاق دار بأن العالم الإسلامي يقدر الدور الذي تلعبه الجمهورية الإسلامية الإيرانية في حل التحديات المشتركة، مؤكدا على ان الدعم الايراني للشعب الفلسطيني يستحق الثناء.

كما هنأ وزير الخارجية الباكستاني بنجاح الانتخابات الأخيرة لمجلس الشورى الاسلامي ومجلس خبراء القيادة في إيران.

هذا وقد وصل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله إبراهيم رئيسي الى العاصمة الباكستانية صباح اليوم على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى، وكان وزير الاسكان الباكستاني في استقباله بمطار إسلام آباد .

ومن المقرر خلال زيارة اية الله رئيسي لباكستان أن يتم التوقيع على عدد من وثائق التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والصحة والاقتصاد والأمن والعدل والزراعة من قبل الوزراء المعنيين بحضور رئيسي البلدين.