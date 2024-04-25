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اية الله رئيسي يهنئ لمناسبة اليوم الوطني في سوريا

وختم السيد رئيسي برقيته بالقول : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية، على عهدها السابق في الوقوف الى جانب حكومة وشعب سوريا الصديقة والشقيقة، وتاكيدها الدائم على احترام سيادة واستقلال الاراضي السورية وتطهيرها من وجود المحتلين.
رمز الخبر: ۶۹۳۴۲
تأريخ النشر: 23 April 2024

ابرق رئيس الجمهورية الاسلامية "اية الله السيد ابراهيم رئيسي"، بالهنئة الى الرئيس والشعب السوريين، بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني في هذا البلد.

ويذكر ان "السيد رئيسي" كتب بالمناسبة الى نظيره السوري "بشار الاسد" : إنني على ثقة بأنه يمكن من خلال تسخير الطاقات والإمكانات العديدة لدى البلدين، اتخاذ خطوات قيمة باتجاه التنمية الشاملة للعلاقات الثنائية، وترسيخ التعاون الإقليمي بكافة المجالات، وبما يسهم في تطوير السلام والاستقرار والتنمية على صعيد المنطقة.

وختم السيد رئيسي برقيته بالقول : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية، على عهدها السابق في الوقوف الى جانب حكومة وشعب سوريا الصديقة والشقيقة، وتاكيدها الدائم على احترام سيادة واستقلال الاراضي السورية وتطهيرها من وجود المحتلين.

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