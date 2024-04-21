النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۸۹مشاهدات
‍ پ

المسيرات الصغيرة التي أسقطت في اصفهان لم تتسبب بأية خسائر مادية أو بشرية

وفي ختام تصريحاته أعلن الدكتور أمير عبداللهيان أيضًا عن إقامة معرض إيران السادس للقدرات التصديرية في طهران بعنوان "ايران اكسبو" بمشاركة آلاف الضيوف الأجانب خلال الأسبوع المقبل.
رمز الخبر: ۶۹۳۲۹
تأريخ النشر: 20 April 2024

صرح وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان اليوم الجمعة، في نيويورك، بأن المسيرات الصغيرة التي اسقطت اليوم في اصفهان لم تتسبب بأية خسائر مادية أو بشرية، فيما قامت وسائل الاعلام الداعمة للكيان الصهيوني بمحاولة اصطناع انتصار من هزيمتهم الجديدة وتضخيم القضية.

وفي اجتماع حضره سفراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك الجمعة، شرح أمير عبداللهيان وجهات نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن القضية الفلسطينية وجرائم الكيان الصهيوني وكذلك الدفاع المشروع لإيران ضد الكيان.

وردا على إسقاط قوات الدفاع الجوي الايراني عدة مسيرات صغيرة في أصفهان، قال وزير الخارجية الإيراني: لقد حاول الإعلاميون المؤيدون للكيان الصهيوني في محاولة يائسة اصطناع انتصار من هزيمتهم الجديدة وتضخيم هذه القضية؛ فيما لم تتسبب المسيرات الصغيرة التي اسقطت في أي أضرار مالية أو خسائر في الأرواح.

وفي شرحه العملية التي قامت بها القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد المواقع العسكرية للكيان الصهيوني المعتدي في إطار الدفاع المشروع والقانون الدولي، أكد وزير الخارجية: على الرغم من أن جمهورية إيران الإسلامية كانت قادرة على تنفيذ هذه العملية على نطاق أوسع، الا انه تم فقط استهداف ذلك الجزء من المواقع العسكرية للكيان الصهيوني التي انطلق منها الهجوم على سفارة بلادنا في دمشق.

وأشار أمير عبد اللهيان كذلك إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمكنت من تحقيق أهدافها في إطار الرد الأدنى وأضاف: تمكنا من إظهار إرادتنا الحاسمة واستهداف القواعد العسكرية التي تم منها الهجوم على سفارتنا ونقل رسالتنا إلى الكيان.

وقال وزير الخارجية الإيراني: لو قام الكيان الإسرائيلي بمغامرة جديدة واتخذ إجراء ضد مصالح إيران، فإن رد إيران التالي سيكون فوريا وفي حده أقصى وحاسما، وقد تم نقل هذه الرسالة بوضوح إلى أمريكا والأطراف الأخرى.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أنه ينبغي الأخذ بعين الاعتبار جذور الأزمة الحالية، والتي سببها إشعال الحروب والإبادة الجماعية وجرائم الحرب والعدوان من قبل الكيان الإسرائيلي ضد غزة والضفة الغربية، واضاف لو توقفت الحرب على غزة، سيعود السلام إلى المنطقة بأكملها، ونحن جميعا، بما في ذلك إيران، سوف نستفيد من هذا السلام.

واكد وزير الخارجية الإيراني بأن أمن المنطقة له أهمية كبيرة بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال أن الكيان الصهيوني، بدعم من اميركا وحلفائها، يرتكب المجازر والإبادة الجماعية بحق الأطفال والنساء الفلسطينيين العزل في غزة.

وفي ختام تصريحاته أعلن الدكتور أمير عبداللهيان أيضًا عن إقامة معرض إيران السادس للقدرات التصديرية في طهران بعنوان "ايران اكسبو" بمشاركة آلاف الضيوف الأجانب خلال الأسبوع المقبل.

وبعد كلمة أمير عبد اللهيان في هذا اللقاء، طرح سفراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وجهات نظرهم بشأن القضية الفلسطينية وكذلك رد ايران المشروع على عدوان الكيان الصهيوني.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
أمير عبداللهيان: العملية العسكرية الايرانية ضد الكيان الصهيوني جاءت في اطار الدفاع المشروع
قائد انصار الله: "آل سعود" يحترمون اليهود الصهاينة أكثر من احترامهم للقرآن الكريم
المنشآت النووية في اصفهان،تتمتع بأمن تام
وزيرا الخارجية الايراني والعماني يؤكدان على الوقف الفوري للحرب في غزة وارسال المساعدات الانسانية
اللواء سلامي يتلقى التبريكات بمناسبة يوم الحرس الثوري
سعدي الشيرازي... شاعر الإنسانية والقيم الأخلاقية يقف على قمم الثقافة العالمية
إيران تعرب عن تقديرها لجنوب أفريقيا في رفع دعوى قضائية ضد الكيان الصهيوني
الحرس الثوري: ماضون في تحقيق ارادة القوات المسلحة لردع العدو
حزب الله لبنان يزفّ 3 شهداء على طريق القدس
قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة نائب رئيس القضاء الاسبق
فنانة إيرانية تفوز بجائزة أفضل ممثلة لمهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
لولا مكافحة إيران الدؤوبة للمخدرات لكانت قد انتشرت في اوروبا كلها
المسيرات الصغيرة التي أسقطت في اصفهان لم تتسبب بأية خسائر مادية أو بشرية
امير عبد اللهيان يلتقي نظيره الاردني في نيويورك
التوجهات المسيسة والخاطئة جعلت الجهود غير مثمرة لانهاء ازمة غزة
وزير الخارجية: ايران سترد بقوة على اي خطأ يرتكبه الكيان الصهيوني
امير عبد اللهيان يلتقي نظيره الاردني في نيويورك
المسيرات الصغيرة التي أسقطت في اصفهان لم تتسبب بأية خسائر مادية أو بشرية
التوجهات المسيسة والخاطئة جعلت الجهود غير مثمرة لانهاء ازمة غزة
المتحدث باسم الحرس الثوري يفند مزاعم الحاق اضرار بمفاعل ديمونة جراء الرد العسكري الايراني
وزير الخارجية: ايران سترد بقوة على اي سوء تقدير للكيان الصهيوني
العملية العسكرية الايرانية ضد الكيان الصهيوني جاءت في اطار الدفاع المشروع
فنانة إيرانية تفوز بجائزة أفضل ممثلة لمهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
قائد انصار الله: "آل سعود" يحترمون اليهود الصهاينة أكثر من احترامهم للقرآن الكريم
حزب الله لبنان يزفّ 3 شهداء على طريق القدس
إيران تعرب عن تقديرها لجنوب أفريقيا في رفع دعوى قضائية ضد الكيان الصهيوني
الحرس الثوري: ماضون في تحقيق ارادة القوات المسلحة لردع العدو
وزيرا الخارجية الايراني والعماني يؤكدان على الوقف الفوري للحرب في غزة وارسال المساعدات الانسانية
قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة نائب رئيس القضاء الاسبق
أمير عبداللهيان: العملية العسكرية الايرانية ضد الكيان الصهيوني جاءت في اطار الدفاع المشروع