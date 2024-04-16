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المجلس الأعلى للأمن القومي:

الكيان الصهيوني سيتلقى ردا أقوى بـ10 أضعاف إذا واصل ممارساته الشريرة

وحذر المجلس الأعلى للأمن القومي من أنه "إذا أراد الكيان الصهيوني مواصلة أعماله الشريرة ضد إيران بأي وسيلة وعلى أي مستوى، فإنه سيتلقى ردا أقوى 10 أضعاف على الأقل من نفس النوع".
رمز الخبر: ۶۹۳۰۰
تأريخ النشر: 15 April 2024

اكد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بانه لو أراد الكيان الصهيوني مواصلة أعماله الشريرة، فإنه سيتلقى ردا أقوى 10 أضعاف على الأقل.

وفي بيان اصدره يوم الاحد اشار المجلس الأعلى للأمن القومي إلى أسباب هجوم إيران على الأراضي المحتلة واضاف أن "سبب الهجوم الصاروخي وبالمسيرات من قبل حرس الثورة الاسلامية على الأراضي المحتلة هو تجاوز الكيان الصهيوني للخطوط الحمراء وجاء بناءً على المادة رقم 2 من ميثاق الأمم المتحدة".

وأكد المجلس: إن القوات المسلحة الإيرانية نفذت عملية "الوعد الصادق" استنادا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وأن إيران اتخذت الحد الأدنى من الإجراءات العقابية اللازمة ضد الكيان الصهيوني المعتدي من أجل تأمين مصالحها الوطنية وأمنها القومي.

وجاء في هذا البيان أنه في هذه العملية، تم استهداف القواعد الجوية الاستخباراتية والعسكرية لهذا الكيان فقط، وتم تجنب الهجوم على مرافقه الاقتصادية وبنيته، ولا يوجد أي عمل عسكري آخر على جدول أعمال إيران حاليًا.

وحذر المجلس الأعلى للأمن القومي من أنه "إذا أراد الكيان الصهيوني مواصلة أعماله الشريرة ضد إيران بأي وسيلة وعلى أي مستوى، فإنه سيتلقى ردا أقوى 10 أضعاف على الأقل من نفس النوع".

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