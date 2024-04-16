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امير عبداللهيان: ايران تحملت ثمنا باهضا من اجل الامن والاستقرار في المنطقة

وأضاف تاياني: بعد الهجوم الإسرائيلي على السفارة الإيرانية، أدنا هذا الهجوم مع الاتحاد الأوروبي، ومن الواضح أنه لا ينبغي انتهاك حصانة الأماكن الدبلوماسية.
رمز الخبر: ۶۹۲۹۷
تأريخ النشر: 15 April 2024

صرح وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الايطالي انتونيو تاياني ، أن إيران كانت دائما جزءا إيجابيا من التطورات في المنطقة وتحملت الكثير من الاثمان من أجل استقرار وأمن المنطقة.

وفي الاتصال الهاتفي الذي جرى اليوم الجمعة ، تمت مناقشة وتبادل الاراء حول آخر التطورات في العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

واكد أمير عبد اللهيان، في إشارة إلى العلاقات التاريخية بين البلدين، استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتوسيع العلاقات بين البلدين.

واضاف وزير الخارجية الايراني أن إيران كانت دائما جزءا إيجابيا من التطورات في المنطقة وتحملت الكثير من الاثمان من أجل استقرار وأمن المنطقة.

وأشار إلى أهمية الأمن البحري، بما في ذلك في البحر الأحمر، وقال: نتوقع أن تستغل إيطاليا فرصة رئاستها لمجموعة السبع للعمل على إنهاء الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية فورا من أجل تحقيق الأمن الشامل في المنطقة.

من جانبه ، أكد وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاناني أيضًا على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية وأعرب عن أمله في مزيد من تطوير التعاون، داعيا جمهورية إيران الإسلامية لضبط النفس ازاء هجوم الكيان الاسرائيلي على القسم القنصلي بالسفارة الايرانية بدمشق.

وأضاف تاياني: بعد الهجوم الإسرائيلي على السفارة الإيرانية، أدنا هذا الهجوم مع الاتحاد الأوروبي، ومن الواضح أنه لا ينبغي انتهاك حصانة الأماكن الدبلوماسية.

واشار وزير خارجية إيطاليا إلى أهمية الأمن البحري في البحر الأحمر، وقال: بالنظر إلى دور إيران الإيجابي في تخفيف التوترات، فإننا ندعو لمواصلة ذلك في طريق إحلال السلام المستدام في المنطقة.

وفي هذا الاتصال الهاتفي، قيم الطرفان العلاقات بين البلدين بانها متقدمة الى الامام، واكدا اهمية المشاورات الثنائية والإقليمية والدولية.

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