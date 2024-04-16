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أمير عبداللهيان اطلع نظيره الهندي على كيفية دفاع ايران المشروع ومعاقبة الكيان الصهيوني

وأعرب عن قلقه بشأن حالة أفراد الطاقم الهندي البالغ عددهم 17 فردا على متن السفينة التي احتجزتها إيران وطلب المساعدة من الجمهورية الإسلامية في هذا الصدد.
رمز الخبر: ۶۹۲۹۵
تأريخ النشر: 15 April 2024

اطلع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين امير عبداللهيان، في اتصال هاتفي مع وزير خارجية الهند سورامانيان جايشينكار، كيفية دفاع إيران المشروع ومعاقبة الكيان الصهيوني.

ودعا أمير عبد اللهيان في هذا الاتصال الهاتفي إلى مواصلة دور الحكومة الهندية من خلال المؤسسات الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لوقف الحرب في غزة، التي تعد اساس الأزمات المستمرة في المنطقة، وأيضا من أجل إنهاء عدوان وجرائم الكيان الصهيوني.

وأكد وزير الخارجية مرة أخرى: أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تريد وقفاً دائماً لإطلاق النار في غزة وإحلال السلام والأمن في المنطقة من ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​إلى البحر الأحمر.

من جانبه صرح وزير الخارجية الهندي سوبرامانيان جايشينكار في هذه المحادثة: في رأينا، القضية الأكثر أهمية هي أن نشهد انخفاضًا في التوترات، ونطالب بمسؤولية جميع الأطراف وحل التوترات الحالية وتحسين الأوضاع.

وأعرب عن قلقه بشأن حالة أفراد الطاقم الهندي البالغ عددهم 17 فردا على متن السفينة التي احتجزتها إيران وطلب المساعدة من الجمهورية الإسلامية في هذا الصدد.

وفي هذا الصدد قال أمير عبد اللهيان إننا نتابع تفاصيل السفينة المحتجزة وقريبا ستتاح الامكانية لممثلي الحكومة الهندية للقاء مع طاقم السفينة المذكورة.

وجاء هذا الاتصال ضمن سلسلة من الاتصالات التي جرت يوم الاحد بين وزير الخارجية الايراني ونظرائه من قطر وسوريا وتركيا والسعودية ومالطا ومصر ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي. 

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