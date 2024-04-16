سوريا: الرد الإيراني على الكيان الصهيوني حق مشروع في الدفاع عن النفس

واستنكر "المقداد"، في هذا الاتصال، المواقف الغربية المتخاذلة عما يقوم به الكيان الصهيوني الغاصب من مجازر وأفعال ضد الإنسانية.

اكد وزير الخارجية السوري "فيصل المقداد"، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني "حسين عبد اللهيان"، بأنّ الرد الإيراني على الكيان الصهيوني حق مشروع في الدفاع عن النفس؛ حسب ما افادت به وكالة سانا للانباء.

واستنكر "المقداد"، في هذا الاتصال، المواقف الغربية المتخاذلة عما يقوم به الكيان الصهيوني الغاصب من مجازر وأفعال ضد الإنسانية.

ولفت إلى، أن "ما قامت به الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو الرد المناسب على الكيان الصهيوني، وحق مشروع لها في الدفاع عن النفس ضد هذا الكيان العنصري الصهيوني الذي لم يحترم القانون الدولي ولا الإرادة الدولية ولا ميثاق الأمم المتحدة، ورد على المجازر الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني".