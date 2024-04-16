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مطار الإمام الخميني الدولي يستأنف رحلاته الجوية

وأوضح البيان أنّ العملية تمت بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي وتحت إشراف الأركان العامة للقوات المسلحة وبدعم من جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية واسناد من وزارة الدفاع.
رمز الخبر: ۶۹۲۹۱
تأريخ النشر: 15 April 2024

استأنف مطار الإمام الخميني الدولي رحلاته الجوية من صباح اليوم الإثنين، بعدما ألغت رحلاتها بسبب استهداف إيران اهداف اسرائيلية في فلسطين المحتلة.

وأعلن مكتب الاتصالات والإعلام والشؤون الدولية في مطار الإمام الخميني (رض) أن رحلات الجوية للمطار عادت إلى طبيعتها عند الساعة السادسة من صباح اليوم الإثنين.

وكان قد أعلن المدير العام لمطار الامام الخميني (رض) الدولي في طهران، "سعيد جلندري"، أمس الأحد عن إلغاء الرحلات الجوية من مطار الإمام الخميني الدولي حتى الساعة السادسة لصباح اليوم الإثنين.

واصدر الحرس الثوري مساء السبت، بيانا أعلن فيه عن اطلاق عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة ومواقع الكيان الصهيوني.

وجاء في بيان الحرس الثوري: رداً على الجرائم العديدة التي ارتكبها الكيان الصهيوني، بما في ذلك الهجوم على القسم القنصلي في السفارة الإيرانية في دمشق واستشهاد مجموعة من القادة والمستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا، أطلقت القوة الجو فضائية للحرس الثوري عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة على أهداف محددة داخل الأراضي المحتلة.

وأوضح البيان أنّ العملية تمت بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي وتحت إشراف الأركان العامة للقوات المسلحة وبدعم من جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية واسناد من وزارة الدفاع.

يشار إلى أنه ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، نفذ الجيش الإسرائيلي عدة ضربات في سوريا ولبنان استهدفت قيادات في "حماس" و"حزب الله" اللبناني والحرس الثوري الإيراني.

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