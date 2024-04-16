احتفال أهالي طهران ابتهاجا بهجمات حرس الثورة على الكيان الصهيوني

احتفل اهالي مدينة طهران فجر اليوم الاحد، ابتهاجا ببهجمات حرس الثورة على اهداف في الارض المحتلة ردا على العدوان الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق.

ویذکر انه فقد تجمعت مجموعة من الأشخاص والطلاب في ساحة فلسطين وجامعة طهران وأعلنوا دعمهم القوي للعمليات الفخورة التي قام بها حرس الثورة الاسلامية الإيرانية.

وأعلن الأهالي تأييدهم لعملية حرس الثورة ضد الصهاينة من خلال هتافات مثل "شكرا للحرس الثوري".

وتجمع الناس أيضًا عند قبر طهراني مقدم في جنة الزهراء بالتزامن مع هذه العملية البطولية لحرس الثورة الاسلامية الايرانية.

و ايضا سار حشد كبير باتجاه السفارة البريطانية في الساعة الثالثة صباحًا احتجاجًا على دعم الغرب وإنجلترا للكيان الصهيوني وإدانة دعم هذا البلد للاحتلال.

كما صرحت تقارير المراسلين من مختلف مدن البلاد بتنظيم مسيرات احتفالية مماثلة ابتهاجا بهذه العمليات واعلان التاييد والدعم لها، ومن ضمنها مدن قم واصفهان ومشهد وشيراز واهواز وتبريز وارومية وكرمانشاه وغيرها.

واعلنت قوات حرس الثورة الاسلامية عن استهداف الأراضي الفلسطينية المحتلة بعشرات الصواريخ والمسيّرات، رداً على عدوان الكيان الصهيوني ضد القنصلية الإيرانية في دمشق.