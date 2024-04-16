وزير الدفاع الامريكي يؤكد أن بلاده لا تسعى للنزاع مع إيران ويدعوها لتهدئة التوتر

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية فجر اليوم الأحد بأن أنظمة الدفاع الجوي نفذت عشرات الاعتراضات لصواريخ ومسيرات إيرانية فوق مناطق واسعة في أنحاء متفرقة من إسرائيل.

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى النزاع مع إيران، مشيرا إلى أنها عازمة على الدفاع عن قواتها ودعم الدفاع عن إسرائيل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الدفاع الامريكي ندعو إيران إلى الوقف الفوري لأي هجمات أخرى، بما في ذلك التي تشنها قواتها بالوكالة، والعمل على تهدئة التوتر.

وأضاف: "نحن لا نسعى إلى النزاع مع إيران، مضيفا سنواصل مراقبة الوضع في الشرق الأوسط عن كثب والتشاور مع حلفاء وشركاء الولايات المتحدة".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية فجر اليوم الأحد بأن أنظمة الدفاع الجوي نفذت عشرات الاعتراضات لصواريخ ومسيرات إيرانية فوق مناطق واسعة في أنحاء متفرقة من إسرائيل.