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محسن رضائي:

أي حماقة جديدة يرتكبها الكيان الصهيوني ستؤدي إلى هلاكه

وشدد على ضرورة أن تعود الولايات المتحدة والدول الغربية إلى رشدها وتُكبل "الكلب المسعور" في المنطقة، مؤكداً أن "أيّ حماقة جديدة يرتكبها الكيان الصهيوني ستؤدي إلى نهاية عمره البائس".
رمز الخبر: ۶۹۲۸۶
تأريخ النشر: 14 April 2024

قال القائد الاسبق لحرس الثورة الإسلامية "محسن رضائي" في أعقاب العمليات العسكرية التي نفذتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد الكيان الصهيوني: "أيّ حماقة جديدة يرتكبها الكيان الصهيوني ستؤدي إلى  نهاية عمره البائس".

ويذکر أنّه كتب رضائي بعد الهجمات بالصواريخ والطائرات بدون طيار التي نفذتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد الكيان الصهيوني: " الليلة الماضية كانت نهاية عصر "اضرب واهرب" وسلوك البلطجة والغطرسة والظلم ضد الشعب الإيراني الصبور، من حيث أطلقوا النار، تلقوا الصواريخ!"

وشدد على ضرورة أن تعود الولايات المتحدة والدول الغربية إلى رشدها وتُكبل "الكلب المسعور" في المنطقة، مؤكداً أن "أيّ حماقة جديدة يرتكبها الكيان الصهيوني ستؤدي إلى نهاية عمره البائس".

وعلى هذا الأساس، حذّر حرس الثورة الإسلامية في بيان له: "أي تهديد من قبل الولايات المتحدة أو الكيان الصهيوني، من أي بلدٍ كان، سيواجه بردٍّ متبادل وقاطع من الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

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