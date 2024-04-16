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نواب البرلمان الايراني يرددون شعار الموت لإسرائيل

وقال غضنفر آبادي ان الاحتلال سوف يواجه رداً قاسياً اذا تجرأ في تكرار عدوانه علی الاراضي او القنصليات الايرانية.
رمز الخبر: ۶۹۲۸۵
تأريخ النشر: 14 April 2024

اعلن النواب الإيرانيون اليوم الأحد خلال اجتماع مجلس الشوری الاسلامي دعمهم للهجوم الصاروخي والمسير الذي شنه الحرس الثوري على "إسرائيل" ورددوا شعارات "الموت لإسرائيل"، و"الحرس الثوري، شكرا ، شكرا".

وأفاد مراسل قناة العالم من البرلمان الايراني ان جميع النواب أشادوا بالرد الايراني الذي تمثل بإطلاق العشرات من الصواريخ والمسيرات ضد الاحتلال الاسرائيلي.

ووجه رئيس اللجنة القضائية في البرلمان الايراني موسی غضنفر آبادي في تصريح خص به قناة العالم، تحية لأرواح الشهداء في فلسطين والشهداء الايرانيين الذين ارتقوا خلال الجريمة الاسرائيلية في ضرب القنصلية الايرانية بدمشق لاسيما الشهيد زاهدي.

وأكد غضنفرآبادي ان البرلمان الايراني يدعم الرد علی جريمة القنصلية، موضحاً انه كان من الضروري معاقبة كيان ارتكب ابشع الجرائم خلال 191 يوماً ضد الشعب الفلسطيني واستهدف القنصلية الايرانية في دمشق ما ادی الی ارتقاء عدد من الشهداء الايرانيين.

وقال غضنفر آبادي ان الاحتلال سوف يواجه رداً قاسياً اذا تجرأ في تكرار عدوانه علی الاراضي او القنصليات الايرانية.

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