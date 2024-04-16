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أول تعليق لحماس على رد إيران التاريخي على 'إسرائيل'

وقالت حماس في بيان: إن هذه العملية هي حق طبيعي ورد مستحق على جريمة الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق واغتيال عدد من قادة الحرس الثوري الإيراني.
رمز الخبر: ۶۹۲۸۴
تأريخ النشر: 14 April 2024

علقت حركة المقاومة الفلسطينية حماس على الهجوم الإيراني الإنتقامي على الإحتلال الإسرائيلي.

وقالت حماس في بيان: إن هذه العملية هي حق طبيعي ورد مستحق على جريمة الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق واغتيال عدد من قادة الحرس الثوري الإيراني.

وأضافت، إذ نؤكد على الحق الطبيعي لحكومات وشعوب المنطقة في الدفاع عن نفسها ضد الاعتداءات الصهيونية، فإننا نطالب أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم وقوى المقاومة في المنطقة بدعم عملية طوفان الأقصى والمقاومة وحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

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