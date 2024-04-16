بعثة ايران بالامم المتحدة: العمل العسكري ضد الكيان الصهيوني يستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة

واضافت البعثة الايرانية: لكن إذا ارتكب الكيان الإسرائيلي خطأ آخر، فإن رد إيران سيكون أشد بكثير.

أعلنت بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة أن العمل العسكري الذي قامت به ايران ضد الكيان الصهيوني يستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالدفاع المشروع ردا على عدوان الكيان على القنصلية الايرانية في دمشق.

وافاد مراسل "ارنا" ان بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة اعلنت مساء السبت بالتوقيت المحلي: إن العمل العسكري الإيراني يستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالدفاع المشروع رداً على عدوان الكيان الصهيوني على منشآتنا الدبلوماسية في دمشق. يمكن اعتبار الأمر بانه بلغ نتيجته.

واضافت البعثة الايرانية: لكن إذا ارتكب الكيان الإسرائيلي خطأ آخر، فإن رد إيران سيكون أشد بكثير.

وقالت: هذا صراع بين إيران والكيان الإسرائيلي المارق، ويجب على أميركا أن تبتعد عنه.