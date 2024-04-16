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بعثة ايران بالامم المتحدة: العمل العسكري ضد الكيان الصهيوني يستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة

واضافت البعثة الايرانية: لكن إذا ارتكب الكيان الإسرائيلي خطأ آخر، فإن رد إيران سيكون أشد بكثير.
رمز الخبر: ۶۹۲۷۶
تأريخ النشر: 14 April 2024

أعلنت بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة أن العمل العسكري الذي قامت به ايران ضد الكيان الصهيوني يستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالدفاع المشروع ردا على عدوان الكيان على القنصلية الايرانية في دمشق.

وافاد مراسل "ارنا" ان بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة اعلنت مساء السبت بالتوقيت المحلي: إن العمل العسكري الإيراني يستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالدفاع المشروع رداً على عدوان الكيان الصهيوني على منشآتنا الدبلوماسية في دمشق.  يمكن اعتبار الأمر بانه بلغ نتيجته.

واضافت البعثة الايرانية: لكن إذا ارتكب الكيان الإسرائيلي خطأ آخر، فإن رد إيران سيكون أشد بكثير.

وقالت: هذا صراع بين إيران والكيان الإسرائيلي المارق، ويجب على أميركا أن تبتعد عنه.

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