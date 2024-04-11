امیرعبداللهيان يغادر مسقط الى دمشق

ووصل وزير الخارجية الإيراني إلى العاصمة العمانية مسقط على رأس وفد أمس (الأحد) وعقد اجتماعات منفصلة مع وزير خارجية عمان والمتحدث باسم حركة أنصار الله اليمنية.

غادر وزير الخارجیة "حسين اميرعبداللهيان"اليوم الاثنین مسقط متوجها إلى دمشق لقاء المسؤولين السوريين .

وغادر أميرعبد اللهيان، مسقط بعد الجراء المباحثات مع السلطات العمانية، صباح اليوم (الاثنين) إلى دمشق، للتباحث والتشاور مع كبار المسؤولين في سوريا.

ووصل وزير الخارجية الإيراني إلى العاصمة العمانية مسقط على رأس وفد أمس (الأحد) وعقد اجتماعات منفصلة مع وزير خارجية عمان والمتحدث باسم حركة أنصار الله اليمنية.

كما عقد وزيرا خارجية الجانبين مؤتمرا صحفيا مشتركا وعرضا مواقف ووجهات نظرهما بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية الهامة.