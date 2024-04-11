منتخب إيران لكرة الطائرة جلوس للسيدات يفوز على نظيره الألماني

ويواجه المنتخب الإيراني، أوكرانيا غداً (الثلاثاء) في مباراة حساسة حيث في حال فوزه سيتأهل إلى نهائيات هذه المنافسات المؤهلة لدورة الالعاب البارالمبية في باريس.

فاز منتخب ايران لكرة الطائرة جلوس للسيدات على نظيره الألماني ضمن المنافسات المؤهلة لدورة الالعاب البارالمبية 2024 في باريس.

وفاز منتخب إيران لكرة الطائرة جلوس للسيدات اليوم الإثنين على نظيره الألماني في ثلاثة اشواط متتالية بنتيجة 13-25 و24-26و 21-25.

کما فاز المنتخب الايراني على نظرائه من التايلاند واليابان وخاض المباراة مع المنتخب الألماني وسجل فوزا عليه.

ويواجه المنتخب الإيراني، أوكرانيا غداً (الثلاثاء) في مباراة حساسة حيث في حال فوزه سيتأهل إلى نهائيات هذه المنافسات المؤهلة لدورة الالعاب البارالمبية في باريس.

وتقام منافسات كرة الطائرة جلوس في مدينة دالي بالصين والفائز في هذه المنافسات سيتأهل الى الالعاب البارالمبية 2024 في باريس.