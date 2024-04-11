وزير الخارجية يهنئ نظراءه في الدول الاسلامية على اعتاب عيد الفطر السعيد

واعتبر "امير عبداللهيان" في هذه البرقيات، ان "عيد الفطر السعيد هو تجسيد للبهجة الحقيقية بالنسبة للمسلمين، والاحتفال بسبب اجتياز الاختبار الالهي بنجاح، والسير على نهج الرقي والشموخ وصولا الى مرتبة القرب من الباري عز وجل".

بعث وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان"، برقيات تهنئة على حدة، الى نظرائه في البلدان الاسلامية، وذلك على اعتاب حلول عيد الفطر السعيد.

واعتبر "امير عبداللهيان" في هذه البرقيات، ان "عيد الفطر السعيد هو تجسيد للبهجة الحقيقية بالنسبة للمسلمين، والاحتفال بسبب اجتياز الاختبار الالهي بنجاح، والسير على نهج الرقي والشموخ وصولا الى مرتبة القرب من الباري عز وجل".

وتطلع وزير الخارجية الايراني، عبر خطابات التهنئة، بان يتم في ظل الجهود والتعاون الوثيق بين الدول الاسلامية، منح الشعوب المسلمة مزيدا من الامن والاستقرار والسلام، كما ازالة الظلم والجور من العالم اجمع، وخاصة فلسطين المحتلة وشعبها المظلوم".