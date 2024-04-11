حماس: لم يتم إحراز أي تقدم في محادثات القاهرة

يذكر أنه أعلنت حركة حماس في بيان لها، أمس الأحد، أن وفدها وصل إلى القاهرة والتقى وزير المخابرات المصرية "عباس كامل".

قال مسؤول في حركة حماسن لم يتم إحراز تقدم حتى الآن في محادثات وقف إطلاق النار في القاهرة.

وقال مصدر قيادي فلسطيني: إن وفد قيادة المقاومة ذهب للمفاوضات بالقاهرة متسلحاً بالموقف الوطني المجمع عليه.

وأضاف: إن كل المحاولات والجهود التي يبذلها الوسطاء لإنجاز اتفاق وصفقة تبادل واجهها الاحتلال بالتعنت.

وتابع: حتى اللحظة لا يوجد أي تقدم في المفاوضات والإعلام الصهيوني يمارس الكذب والتضليل لخداع مجتمعه عبر الأخبار المفبركة.

وأوضح أنه في حال استجد جديد في المفاوضات سيتم الإعلان عنها وفق المصادر الإعلامية الرسمية لشعبنا الفلسطيني و إن المطالب الفلسطينية تشمل الوقف الفوري لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال وكسر الحصار.

يذكر أنه أعلنت حركة حماس في بيان لها، أمس الأحد، أن وفدها وصل إلى القاهرة والتقى وزير المخابرات المصرية "عباس كامل".

وأكدت في البيان، أننا تمسكنا بمطالبنا الوطنية الطبيعية، وحرصنا على التوصل لاتفاق يحقق وقف العدوان بشكل كامل، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وعودة النازحين بحرية إلى مناطقهم.

وأضافت أنهم حريصون على إغاثة شعبنا وبدء إعمار ما دمره الاحتلال وإنجاز صفقة تبادل للأسرى.

المصدر: الميادين