الرئيس رئيسي: العدو يحاول عدم زيادة الانتاج في البلاد

جاء ذلك في كلمة "السيد رئيسي" خلال الاجتماع الرمضاني المشترك الذي عقد اليوم الاحد عصرا، بين اعضاء الحكومة ونواب الشعب في مجلس الشورى الاسلامي.

قال رئيس الجمهورية "اية الله السيد ابراهيم رئيسي" : ان العدو يسعى للحؤول دون التنمية في مجال الانتاج الوطني، وارباك مسيرة التقدم العلمي والتقني في البلاد؛ مؤكدا بالقول: نحن قادرون على افشال هذه المؤامرات جميعا.

جاء ذلك في كلمة "السيد رئيسي" خلال الاجتماع الرمضاني المشترك الذي عقد اليوم الاحد عصرا، بين اعضاء الحكومة ونواب الشعب في مجلس الشورى الاسلامي.

واضاف رئيس الجمهورية : نحن عازمون على مواصلة العمل بدقة تامة لكي نحقق بفضل الباري تعالى قفزة في مجال الانتاج المحلي.

وتابع رئيس الجمهورية، ان الحكومة تمضي قدما لتوفير الظروف الكفيلة بتعزيز مساهمة الشعب في التنمية الاقتصادية داخل البلاد، وبالتالي تحقق الشعار الذي اختاره سماحة قائد الثورة الاسلامية لهذا العام، اي "قفزة الإنتاج بمشاركة الشعب".

واكد الرئيس الايراني على، ان المساهمة الشعبية لنيل التنمية الاقتصادية والقفزة الانتاجية داخل البلاد، ليس شعار وانما مبدا ثابت يجب اتباعه.

كما دعا السيد رئيسي اعضاء الحكومة ونواب البرلمان، الى مزيد من التعاون والتماسك والتنسيق لتقديم اكبر نسبة من الخدمة والرخاء والاستقرار للشعب الايراني؛ لافتا الى ان قائد الثورة الاسلامية يركز بشكل اساسي على القضايا الاقتصادية وضرورة وضعها في مقدمة هواجس وجهود المسؤولين جميعا، ولفت اهتمامهم الى حلحلة المشاكل الاقتصادية الراهنة في البلاد.