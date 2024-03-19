النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۸۹مشاهدات
‍ پ

زعماء يهنئون بوتين بفوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية الروسية

وبعد معالجة 99.7% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية في عموم البلاد، يتصدر المرشح المستقل فلاديمير بوتين النتائج بنسبة 87.3%، يليه نيكولاي خاريتونوف بنسبة 4.3%، وفلاديسلاف دافانكوف 3.83% وليونيد سلوتسكي 3.21% حسبما أفادت لجنة الانتخابات المركزية.
رمز الخبر: ۶۹۲۲۱
تأريخ النشر: 18 March 2024

وجه زعماء العالم برقيات تهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالفوز الكبير الذي حققه في انتخابات الرئاسة الروسية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أجمعت البرقيات على أن نتائج التصويت تؤكد الدعم الكبير الذي يحظى به الرئيس بوتين في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها روسيا.

وبعد معالجة 99.7% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية في عموم البلاد، يتصدر المرشح المستقل فلاديمير بوتين النتائج بنسبة 87.3%، يليه نيكولاي خاريتونوف بنسبة 4.3%، وفلاديسلاف دافانكوف 3.83% وليونيد سلوتسكي 3.21% حسبما أفادت لجنة الانتخابات المركزية.

النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية لحظة بلحظة.. بوتين يحصل على 87.3% بعد فرز 99.7% من الأصوات

وجاءت البرقيات حسب ورودها من:

رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

زعيم بوليفيا لويس آرسي

رئيس وزراء ميانمار مين أونغ هلاينغ

رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف

رئيسة إقليم غاغاوزيا المولدوفي يفغينيا غوتسول

يتبع..

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
زعماء يهنئون بوتين بفوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية الروسية
الصادرات الايرانية إلى سوريا نحو ال500 مليون دولار مع بداية العام الإيراني الجديد
العراق.. المقاومة الإسلامية تستهدف قاعدة جوية إسرائيلية في الجولان المحتل
الأدميرال إيراني يتفقد سير عملية تقديم الخدمات للمتضررين من الفيضانات في سيستان وبلوشستان
الايراني هادي جوبان يحرز الذهبية الثانية لبطولة أرنولد كلاسيك في أسبوعين
رئيسي يدين عدم تحرك المنظمات الدولية في مواجهة جرائم الصهاينة غير المسبوقة
الرئيس رئيسي: الحوزات العلمية بمثابة غرف الفكر والاسناد والدعم للحكومة
وزير الاقتصاد الايراني: اجتذاب 5.5 مليار دولار استثمارات أجنبية
وزير النفط الايراني: صادرات البلاد من النفط والغاز بلغت 50 مليار دولار
كنعاني: دعم الغرب للكيان الصهيوني ابرز انتهاك لحقوق الانسان
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: تمكين سوريا يصب في مصلحة الأمن الإقليمي