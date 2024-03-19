زعماء يهنئون بوتين بفوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية الروسية

وبعد معالجة 99.7% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية في عموم البلاد، يتصدر المرشح المستقل فلاديمير بوتين النتائج بنسبة 87.3%، يليه نيكولاي خاريتونوف بنسبة 4.3%، وفلاديسلاف دافانكوف 3.83% وليونيد سلوتسكي 3.21% حسبما أفادت لجنة الانتخابات المركزية.

وجه زعماء العالم برقيات تهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالفوز الكبير الذي حققه في انتخابات الرئاسة الروسية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أجمعت البرقيات على أن نتائج التصويت تؤكد الدعم الكبير الذي يحظى به الرئيس بوتين في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها روسيا.

وبعد معالجة 99.7% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية في عموم البلاد، يتصدر المرشح المستقل فلاديمير بوتين النتائج بنسبة 87.3%، يليه نيكولاي خاريتونوف بنسبة 4.3%، وفلاديسلاف دافانكوف 3.83% وليونيد سلوتسكي 3.21% حسبما أفادت لجنة الانتخابات المركزية.

النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية لحظة بلحظة.. بوتين يحصل على 87.3% بعد فرز 99.7% من الأصوات

وجاءت البرقيات حسب ورودها من:

رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

زعيم بوليفيا لويس آرسي

رئيس وزراء ميانمار مين أونغ هلاينغ

رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف

رئيسة إقليم غاغاوزيا المولدوفي يفغينيا غوتسول

يتبع..