الصادرات الايرانية إلى سوريا نحو ال500 مليون دولار مع بداية العام الإيراني الجديد

وأكد هذا المسؤول على إحياء الوفود التجارية بالتزامن مع إقامة المعارض المحلية، وأضاف: إن خطة تفعيل مركزين تجاريين في سورية، وكذلك خطة إرسال مستشار تجاري في العام الايراني المقبل، مدرجة على جدول أعمال المنظمة.

أعلن المدير العام لمكتب غرب آسيا لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية عن خطط لتصدير 500 مليون دولار إلى سوريا في العام الايراني الجديد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عبد الأمير ربيهاوي، المدير العام لمكتب غرب آسيا لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية، في إشارة إلى خارطة الطريق لتنمية الصادرات إلى سوريا: من أجل زيادة حجم التجارة إلى سورية، تم تنفيذ إجراءات وتخطيط منتظم، ومن أهم هذه البرامج عقد مؤتمر إعلامي لتوضيح وتشجيع الناشطين الاقتصاديين على تعزيز الأعمال التجارية في البلدين ومحاولة إحياء التجارة الدولية والمحلية، من خلال اقامة معارض حصرية (5 معارض).

وأكد هذا المسؤول على إحياء الوفود التجارية بالتزامن مع إقامة المعارض المحلية، وأضاف: إن خطة تفعيل مركزين تجاريين في سورية، وكذلك خطة إرسال مستشار تجاري في العام الايراني المقبل، مدرجة على جدول أعمال المنظمة.

وأشار إلى دعوة المسؤولين والناشطين الاقتصاديين السوريين للمشاركة في معرض إيران واضاف: نحاول توفير فرص لتطوير الأعمال مع هذا البلد من خلال عقد اجتماعات B2B واجتماعات جانبية، خلال معرض اكسبو العام المقبل. كما أن تشكيل اللجان الصناعية العليا في إطار اتفاقية التجارة الحرة مدرج على جدول الأعمال. وفي النهاية قال ربيهاوي إن الهدف من هذه الخطط هو تحقيق صادرات بقيمة 500 مليون دولار إلى سوريا مع بداية العام المقبل.