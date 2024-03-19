العراق.. المقاومة الإسلامية تستهدف قاعدة جوية إسرائيلية في الجولان المحتل

وفي عملية أخرى تندرج ضمن المرحلة الثانية من العمليات ضدّ الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت المقاومة مطار "بن غوريون"، داخل فلسطين المحتلة، الثلاثاء.

استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق، فجر الإثنين، قاعدةً جويةً للطيران المسيّر الإسرائيلي، في الجولان السوري المحتل، بواسطة الطيران المسيّر، وذلك استكمالاً للمرحلة الثانية لعملياتها ضدّ الاحتلال الإسرائيلي.

ويذکر انه أكّدت المقاومة في بيان أنّ هذه العملية تأتي نصرةً لأهل قطاع غزة، ورداً على المجازر الإسرائيلية بحقّ الفلسطينيين، متوعّدةً بالاستمرار في عملياتها العسكرية ومضاعفتها خلال شهر رمضان المبارك.

والخميس الماضي، استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق بالطيران المسيّر قاعدة "بالماخيم" الجوية الإسرائيلية، الواقعة في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، استكمالاً للمرحلة الثانية لعملياتها أيضاً.

وفي عملية أخرى تندرج ضمن المرحلة الثانية من العمليات ضدّ الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت المقاومة مطار "بن غوريون"، داخل فلسطين المحتلة، الثلاثاء.

ويُذكَر أنّ الأمين العام لكتائب سيد الشهداء في العراق، أبو آلاء الولائي، أعلن، في الـ24 من كانون الثاني/يناير الماضي، الشروع في المرحلة الثانية من العمليات العسكرية، تزامناً مع استهداف الولايات المتحدة قوات المقاومة.

وتتضمّن المرحلة الثانية إطباق الحصار على الملاحة البحرية الإسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى إخراج موانئ الاحتلال عن الخدمة، وفقاً لما أضافه الولائي.