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الايراني هادي جوبان يحرز الذهبية الثانية لبطولة أرنولد كلاسيك في أسبوعين

رمز الخبر: ۶۹۲۱۶
تأريخ النشر: 18 March 2024

احرز البطل الايراني هادي جوبان الذهبية الثانية لبطولة ارنولد كلاسيك لكمال الاجسام في غضون أسبوعين.

وأقيمت منافسات بطولة أرنولد كلاسيك الثانية خلال اليومين الماضيين في بريطانيا وانتهت بفوز البطل الايراني هادي جوبان.

وتعرض جوبان لضغوط نفسية كبيرة بسبب عدم إصدار التأشيرة له من قبل بريطانيا إلا قبل يوم واحد من بدء المسابقة.

وكان جوبان قد فاز قبل أسبوعين بلقب البطولة في بطولة أرنولد كلاسيك في اميركا حيث تغلب على منافسه الرئيسي سامسون داودا.

وبهذه الالقاب المتتالية التي يتوج بها البطل هادي جوبان على أعلى مستوى في منافسات كمال الأجسام العالمية ، فمن المتوقع ان تشهد بطولة مستر اولمبيا 2024، منافسة حامية بينه وبين ابطال اللعبة الاخرين.

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الايراني هادي جوبان يحرز الذهبية الثانية لبطولة أرنولد كلاسيك في أسبوعين
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