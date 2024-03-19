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الرئيس رئيسي: الحوزات العلمية بمثابة غرف الفكر والاسناد والدعم للحكومة

رمز الخبر: ۶۹۲۱۴
تأريخ النشر: 18 March 2024

اعتبر رئيس الجمهورية "اية الله السيد ابراهيم رئيسي"، المثقفين واصحاب الكفاءات والمفكرين رصيداً ثميناً للبلاد، وقال : إن الحكومة تعتقد بان الحوزات العلمية (مدارس العلوم الاسلامية) في البلاد انها بمثابة غرف الفكر والاسناد والدعم لها، وتؤكد على الاستفادة من طاقاتها الواسعة.

وأشار رئيس الجمهورية، في لقائه الرمضاني الخامس (مساء أمس الأحد) مع مجموعة من علماء ورجال الدين لدى الحوزات العلمية وائمة الجماعات وكبار رجال الدين، اشار إلى أهمية الدور الذي تضطلع به المساجد في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية، مؤكدا على اتباع تصريحات وتوجيهات قائد الثورة الإسلامية فيما يتعلق بإدارة هذه المراكز المقدسة.

وفي جانب اخر من تصريحاته اليوم، حذر السيد رئيسي، بشان محاولات الأعداء المتواصلة لزعزعة الاستقرار الاقتصادي وارباك مسيرة النمو والازدهار في البلاد، وقال : من خلال الإرادة الحازمة للشعب الايراني المقاوم وحكومته في سياق تعزيز الاسس الاقتصادية، مستقبل هذا الشعب الابي سيكون واعدا بلا شك.

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