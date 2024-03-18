10 دول آسيوية تحتفل بعيد النيروز في ألمانيا

وتقدم "محمود فرازنده"، سفير إيران في ألمانيا، في هذا الاحتفال، بأطيب التهاني عشية حلول العام الجديد الشمسي، وحلول شهر رمضان المبارك، معربًا عن أمله في أن يكون النيروز فاتحة خير لِأيام أفضل للجميع.

احتفل ممثلو 10 دول آسيوية بالعام الجديد في متحف الأنثروبولوجيا في برلين قبل أيام قليلة من عيد النيروز.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنّه احتفلت 10 دول آسيوية، هي إيران، باكستان، أفغانستان، أذربيجان، تركيا، طاجيكستان، أوزبكستان، كازاخستان، تركمانستان وقيرغيزستان، بعيد النيروز في متحف الأنثروبولوجيا في برلين يوم أمس السبت 16 مارس، وذلك قبل أيام قليلة من بدء العام الشمسي الجديد 1403، حيث تم تزيين قاعة المتحف بمائدة "هفت سين" لاستقبال العام الجديد، ونقلوا من خلالها رسالة سلام وصداقة إلى العالم.

وشهد احتفال نيروز المشترك الذي أقيم في برلين بمشاركة 10 دول آسيوية بالإضافة إلى حضور السفراء ومئات من رعايا هذه الدول في ألمانيا، حضورًا كثيفًا للمواطنين الألمان المهتمين بالتقاليد العريقة لعيد النيروز.

ووفقاً لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ألمانيا، فقد أضفت عروض الموسيقية التقليدية وإقامة غرف لعرض الحرف اليدوية والملابس المحلية للدول المشاركة، بالإضافة إلى التعريف بعيد النيروز ومائدة "هفت سين"، جمالًا خاصًا على هذه الاحتفالية.

وتقدم "محمود فرازنده"، سفير إيران في ألمانيا، في هذا الاحتفال، بأطيب التهاني عشية حلول العام الجديد الشمسي، وحلول شهر رمضان المبارك، معربًا عن أمله في أن يكون النيروز فاتحة خير لِأيام أفضل للجميع.