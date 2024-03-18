فلسطين.. اشتباكات في نابلس مع تواصل اقتحامات الضفة وهجمات المستوطنين تتصاعد

وايضا صرحت المصادر بوقوع اشتباك مسلح بين مقاوم فلسطيني ومجموعة من جنود الاحتلال في منطقة الكرنتينا وسط الخليل.

صرحت مصادر مطلعة باندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين أثناء اقتحام تلك القوات مدينة نابلس وبلدتها القديمة فجر اليوم الأحد، وقد واصلت قوات الاحتلال اقتحامها لبلدات ومدن الضفة الغربية وشنت عمليات دهم واعتقال وسط تصاعد هجمات المستوطنين.

ویذکر انه قد سمع دوي انفجارات خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس، وقالت المصادر إن قوات الاحتلال اقتحمت أحد الفنادق وسط نابلس وحاصرت محيط البلدة القديمة في المدينة.

كما توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية وحاصرت مبنى في نابلس لاختطاف عمال أصولهم من قطاع غزة. وأن مقاومين أطلقوا الرصاص على الوحدات المتوغلة.

وشهدت بلدة بيتونيا غرب رام الله بالضفة الغربية اقتحاما إسرائيليا فجر اليوم الأحد، وأظهرت مشاهد بثتها منصات محلية مداهمة قوات الاحتلال منزلا خلال اقتحامها للبلدة.

وشنت قوات الاحتلال عمليات دهم واعتقال شملت بلدة يعبد جنوب جنين، وبلدة خربة الطرم في جنين، ومدينة الخليل وبلدة بيت أمر شمال الخليل وبلدة دورا، وبلدة المدور جنوب قلقيلية حيث اعتقلت عددا من الفلسطينيين في تلك المناطق بعد مداهمتها لمنازلهم والعبث بمحتوياتها.

وفي وقت سابق السبت، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن شابا فلسطينيا أُصيب برصاص الاحتلال في بلدة عنبتا شرق مدينة طولكرم. كما أصيب فلسطيني برصاص الإسرائيلي قرب الجدار الفاصل في بلدة حبلة جنوب قلقيلية.

وكان جيش الاحتلال أعلن في وقت سابق السبت قتله فلسطينيا أطلق النار على إحدى المستوطنات في الخليل، مشيرا إلى أن عملية بحث وتمشيط تجري في المكان، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وايضا صرحت المصادر بوقوع اشتباك مسلح بين مقاوم فلسطيني ومجموعة من جنود الاحتلال في منطقة الكرنتينا وسط الخليل.

وان قوات الاحتلال اقتحمت منطقة شعابة في الخليل، ودهمت منزل منفذ عملية إطلاق النار.