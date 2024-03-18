اقامة معرض إيران إكسبو بحضور 3 آلاف رجل أعمال أجنبي في مايو المقبل

قال مجيد رضا حريري، رئيس الغرفة المشتركة الإيرانية الصينية في هذا الاجتماع: يجب تحديد الاحتياجات أولاً، وواجب غرفة التجارة المشتركة هو بناء طريق التواصل بين البلدين. ولذلك، لا بد من تحديد نظامنا الاستراتيجي.

أعلن نائب غرفة إيران عن إقامة معرض إيران إكسبو (معرض القدرات التصديرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية) بحضور 3 آلاف رجل أعمال أجنبي في مايو 2024.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح علي جاغروند، نائب اللجان والجمعيات والمجالس في غرفة إيران، في اجتماع النائب الدولي لغرفة إيران وممثلي الغرف المشتركة: معرض إيران (معرض قدرات التصدير لـ جمهورية إيران الإسلامية) اقام لأول مرة في ايران منذ عام 2013؛ ومن المقرر أن يقام هذا المعرض هذا العام في شهر مايو المقبل، ومن المتوقع أن يشارك فيه ثلاثة آلاف تاجر ورجل أعمال أجنبي من مختلف دول العالم.

وأضاف: أن في هذا المعرض، يعرض سبع مجموعات سلعية وهي الصناعات الغذائية والزراعة والثروة السمكية؛ صناعة السجاد اليدوي؛ الحرف اليدوية والسياحة، الأدوية والمعدات الطبية والمنتجات الكيميائية؛ و صناعة البناء والخدمات الفنية والهندسية ومجموعة البتروكيماويات.

وأضاف جاغروند: إن إقامة معرض إيران إكسبو له عدة أهداف، بما في ذلك زيادة التبادلات التجارية، وتعزيز إنتاج وتوظيف الشركات الإيرانية، ودفع مساحة أعمال القطاع الخاص إلى الساحة الدولية، وخلق حوار اقتصادي وتجاري وصناعي جديد مع مختلف دول العالم.

ومن جانب اخر قال مجيد رضا حريري، رئيس الغرفة المشتركة الإيرانية الصينية في هذا الاجتماع: يجب تحديد الاحتياجات أولاً، وواجب غرفة التجارة المشتركة هو بناء طريق التواصل بين البلدين. ولذلك، لا بد من تحديد نظامنا الاستراتيجي.

وقال روشن علي يكتا، نائب رئيس الغرفة المشتركة الإيرانية الروسية: الغرف المشتركة لها طابع مستقل وليست فرعية في أي مكان، ويمكن أن تكون دليلاً للغرفة الإيرانية. نحن لسنا موظفين في غرفة إيران. ومن أجل تحقيق الأهداف المعلنة يجب تشكيل مقر تنسيق تكون الغرفة المشتركة هي الحاسمة فيه. الغرفة المشتركة لخبراء التجارة موجودة مع الدولة المستهدفة ويجب إعطاء هذا الموقف أهمية خاصة.