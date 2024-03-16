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أمير عبداللهيان: تظافر جهود الأمة الاسلامية لايجاد الردع المؤثر هو السبيل لمواجهة الاسلاموفوبيا

كما شدد أمير عبداللهيان على أن الدين الاسلامي الحنيف يحفز على الدوام للسلام والمودة والمحبة والتعايش السلمي مع الاحترام المتبادل بين ابناء البشر واتباع الديانات السماوية.
رمز الخبر: ۶۹۱۹۸
تأريخ النشر: 16 March 2024

أكد وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان ان تظافر جهود الأمة الاسلامية لايجاد الردع المؤثر أمام التيارات المثيرة للفتن والمناهضة للسلام والأمن المستدام، هو السبيل لمواجهة الاسلاموفوبيا.

وكتب أمير عبداللهيان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة كراهية الاسلام (الاسلاموفوبيا) في صفحته على منصة X : ان تعاليم الدين الاسلامي الربانية والصانعة للانسانية معرضة على الدوام لسياسات نظام الهيمنة التآمرية.

واضاف: ان نظام الهيمنة استخدم كافة قواه الشيطانية لعكس صورة مشوهة ومزيفة عن الاسلام واظهار الدين الاسلامي والمسلمين كتهديد عند الرأي العام في المجتمعات الأخرى.

كما شدد أمير عبداللهيان على أن الدين الاسلامي الحنيف يحفز على الدوام للسلام والمودة والمحبة والتعايش السلمي مع الاحترام المتبادل بين ابناء البشر واتباع الديانات السماوية.

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