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الامم المتحدة تصادق على قرار التدابير لمكافحة الـ "اسلاموفوبيا"

علما ان هذا القرار يدين جميع التصريحات المحرضة على الكراهية والعنف ضد المسلمين، كما يدعو لتعزيز الجهود الدولية الهادفة الى الارتقاء بمستوى التعايش السلمي والسلام (بين اتباع الديانات السماوية).
رمز الخبر: ۶۹۱۹۵
تأريخ النشر: 16 March 2024

صدر عن اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة، اليوم الجمعة، قرار حول التدابير لمكافحة الـ "اسلاموفوبيا" (كراهية الاسلام)؛ حيث لقي 115 صوتا ايجابيا.

وكانت المنظمة الاممية قد صادقت في 15 اذار / مارس 2022 على اختيار هذا اليوم "يوما عالميا لمكافحة كره الاسلام"؛ ما شكّل منعطفا في تاريخ هذه المسيرة على الصعيد الدولي.

علما ان هذا القرار يدين جميع التصريحات المحرضة على الكراهية والعنف ضد المسلمين، كما يدعو لتعزيز الجهود الدولية الهادفة الى الارتقاء بمستوى التعايش السلمي والسلام (بين اتباع الديانات السماوية).

واليوم الجمعة 15 اذار/ مارس 2024م، بعد مرور عامين على اعتماد "اليوم العالمي لمكافحة الاسلاموفوبيا"، صدر عن اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة قرار بشأن التدابير المناسبة في هذا السياق، والذي صوت عليه بالايجاب 115 عضوا، بينما امتنع عن التصويت 44 عضوا، ومن دون اي صوت معارض.

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