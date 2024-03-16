مسؤول : قائد الثورة يطلّ بكلمة على الشعب الايراني لمناسبة راس السنة الفارسية من طهران

علما، ان سماحة قائد الثورة يدلي بكلمة مباشرة سنويا لمناسبة حلول فصل الربيع و"عيد النوروز" وبداية العام الإيراني الجديد، في حرم الامام الرضا (ع) بمدينة مشهد المقدسة (شمال شرقي البلاد).

أعلن عضو مكتب قائد الثورة الاسلامية "مهدي فضائلي"، ان سماحة "الامام السيد علي الخامنئي" سيطل على الشعب الايراني لمناسبة حلول رأس السنة الفارسية الجديدة (في 21 اذار / مارس 1403 هـ ش) من العاصمة طهران.

وكتب "فضائلي" اليوم الجمعة عبر الفضاء الالكتروني : نظرا لتزامن العام الايراني الجديد مع شهر رمضان المبارك، سيلقي "الامام الخامنئي" خطاب رأس السنة هذا العام، يوم الأربعاء 20 مارس في حسينية الإمام الخميني (ره) بطهران، امام حشد من ابناء الشعب الايراني بمختلف شرائحة.

علما، ان سماحة قائد الثورة يدلي بكلمة مباشرة سنويا لمناسبة حلول فصل الربيع و"عيد النوروز" وبداية العام الإيراني الجديد، في حرم الامام الرضا (ع) بمدينة مشهد المقدسة (شمال شرقي البلاد).