منتخب الناشئة الإيراني للمصارعة یحصد 4 ذهبيات ببطولة كأس النصر في تركيا

احرز منتخب الناشئة الإيراني للمصارعة، اربع ميداليات ذهبية، ببطولة كأس النصر في تركيا.

وفي اليوم الثاني من منافسات كأس النصر الدولية لمصارعة الناشئية الرومانية المقامة في مدينة أنطاليا التركية، فاز الايراني "علي رضا أميري" للوزن 48 كجم، ومواطنه "أمير علي حيدري" في وزن 55 كجم، والاخر "دانيال إيزدي" - الوزن 92 كجم، بالميداليات الذهبية، بينما احرز الايرانيون : حسين قادري - الوزن 48 كلغ، وسيد إيمان حسيني مصارع الوزن 55 كلغ، وعرشيا ميرزاجاني في وزن 92 كلغ، الميداليات البرونزية لهذه البطولة.

وفي المصارعة الحرة، حصل "أمير رضا علي بور" على الميدالية الذهبية، والمصارعان الايرانيان "أمير حسين محمدي" للوزن 48 كجم، و"وسام سيار" - الوزن 55 كجم، احرزا فضيتين، والميدالية البرونزية ذهبت الى لاعب الوزن 55 الايراني "أهورا خاطري".