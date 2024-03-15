ممثل الرئيس الايراني يجري مباحثات مع مسؤول افغاني سابق

واوضح "كاظمي قمي"، على هامش زيارة تشابهار: ان الوفد التجاري الافغاني يجري مفاوضات لانشاء ممر تجاري مستديم مرورا بمنظمة تشابهار الحرة وبالتعاون بين ايران والصين.

التقى ممثل الرئيس الايراني في شؤون افغانستان "حسن كاظمي قمي"، مع رئيس المجلس الاعلى للمصالحة الوطنية في الحكومة الافغانية السابقة "عبدالله عبدالله".

وافادت ارنا، نقلا عن وكالة "طلوع نيوز" الاخبارية الافغانية، ان "كاظمي قمي" و"عبدالله" تباحثا في اجتماعها اليوم، حول القضايا المعلقة بأفغانستان والمنطقة.

وفي وقت سابق، صرح المبعوث الايراني، في اشارة لزيارة وفد تجاري من قبل الهيئة الحاكمة في افغانستان الى مدينة تشابهار (جنوب شرق ايران)، صرح ان كابول شرعت في استثمار بقيمة 35 مليون دولار لتنفيذ مشروع تجاري سكني واداري بمنطقة تشابهار الحرة.

واوضح "كاظمي قمي"، على هامش زيارة تشابهار: ان الوفد التجاري الافغاني يجري مفاوضات لانشاء ممر تجاري مستديم مرورا بمنظمة تشابهار الحرة وبالتعاون بين ايران والصين.