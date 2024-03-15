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وزير الثقافة الايراني : مستعدون لاستضافة مهرجان شنغهاي السينمائي

اقترحنا استضافة مهرجان شنغهاي السينمائي في طهران ونأمل أن تدعموا هذا الاقتراح في قمة بيلاروسيا حتى نتمكن من إقامة مهرجان جيد في طهران في نهاية عام 2024.
رمز الخبر: ۶۹۱۸۷
تأريخ النشر: 14 March 2024

قال وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في لقائه سفير بيلاروسيا لدى ايران : نحن اقترحنا استضافة مهرجان شنغهاي السينمائي في طهران؛ متطلعا الى دعم هذه المبادرة خلال القمة البيلاروسية المقبلة.

وأكد وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي محمد مهدي إسماعيلي، خلال لقائه مع سفير بيلاروسيا في طهران دميتري كالتسوف، اليوم الاربعاء، أن إيران وبيلاروسيا تتمتعان بمستوى جيد من التفاعل في مختلف القطاعات.

ورحب وزير الثقافة بمبادرة عقد اجتماع وزراء الثقافة للدول الأعضاء في حلف شانغهاي خلال شهر يوليو المقبل؛ معربا عن أمله أن یحضر الاجتماع.

وأضاف مخاطبا السفير البيلاروسي: اقترحنا استضافة مهرجان شنغهاي السينمائي في طهران ونأمل أن تدعموا هذا الاقتراح في قمة بيلاروسيا حتى نتمكن من إقامة مهرجان جيد في طهران في نهاية عام 2024.

بدوره، أكد "كالتسوف"، في هذا اللقاء، اهتمامه بحضور الفعاليات والبرامج الثقافية والفنية في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

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وزير الثقافة الايراني : مستعدون لاستضافة مهرجان شنغهاي السينمائي
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