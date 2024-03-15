السفير الايراني لدى طاجيكستان: طهران لم تدخر جهدا لفضح جرائم الكيان الصهيوني

واستنكر السفير الايراني، الجرائم الوحشية المستمرة من جانب الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني المظلوم، رغم حلول الشهر الفضيل، ووسط دعم امريكا وبعض الدول الغربية وصمت المحافل الدولية.

قال السفير الايراني لدى جمهورية طاجيكستان "علي رضا حقيقيان" : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لم تدخر اي اجراء خلال الاشهر الاخيرة، لفضح جرائم الحرب والابادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، ووضع حد لهذه المجازر.

وافادت ارنا، ان السفير "حقيقيان" قال ذلك، اليوم الاربعاء، خلال اللقاء مع سفير فلسطين في دوشنبة؛ حيث هنأه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1445هـ؛ مؤكدا على استمرار دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لتطلعات الشعب الفلسطيني.

واستنكر السفير الايراني، الجرائم الوحشية المستمرة من جانب الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني المظلوم، رغم حلول الشهر الفضيل، ووسط دعم امريكا وبعض الدول الغربية وصمت المحافل الدولية.

الى ذلك، اثنى السفير الفلسطيني لدى طاجيكستان، على جهود ايران ودعمها المستديم لمقاومة الشعب الفلسطيني امام الاحتلال الصهيوني؛ مؤكدا بان غاية الصهاينة هو احتلال الاراضي المتبقية من فلسطين وتصفية وتشريد هذا الشعب، ولفت الى ان هناك بعض الدول الغربية التي تتماشى مع هذا الكيان.

وشدد السفير الفلسطيني على تماسك الشعب الفلسطيني بجميع اطيافه وفصائله، وضرورة المزيد من الدعم والمواقف الحازمة من قبل الدول الاسلامية لوقف هذه المجازر.