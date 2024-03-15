وزيرا الخارجية الايراني والعراقي يؤكدان على وقف الابادة الجماعية في غزة

وبحث وزيرا الخارجية آخر التطورات في غزة، وأكدا على تكثيف الجهود والتحركات السياسية لوقف الابادة الجماعية في غزة وإرسال المساعدات الانسانية بسرعة.

بحث وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ونظيره العراقي فؤاد حسين، في اتصال هاتفي يوم الثلاثاء، بشأن العلاقات الثنائية، واكد على ضرورة تكثيف الجهود والتحركات السياسية لوقف الابادة الجماعية في غزة وإرسال المساعدات الانسانية بسرعة.

وفي هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى اليوم الثلاثاء في سياق تهنئة وزير الخارجية الايراني نظراءه في الدول الاسلامية بمناسبة بدء شهر رمضان المبارك، بحث الجانبان بشأن العلاقات الثنائية الممتازة بين ايران والعراق، وأكدا على استمرار الوتيرة المتنامية للعلاقات ومتابعة وتنفيذ الاتفاقات بين رئيسي البلدين.

كما اشار الجانبان في هذه المحادثات الهاتفية الى اللقاء الاخير بين رئيسي البلدين على هامش اجتماع القمة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر، وبحثا آخر الاوضاع في العلاقات الثنائية الممتازة، وأكدا على زيادة المشاورات بين البلدين وتعزيز التعاون لإرساء الاستقرار واستتباب الامن في المنطقة.

وبحث وزيرا الخارجية آخر التطورات في غزة، وأكدا على تكثيف الجهود والتحركات السياسية لوقف الابادة الجماعية في غزة وإرسال المساعدات الانسانية بسرعة.