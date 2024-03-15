"شهداء الأقصى" تستهدف مستوطنة في الخليل.. والمقاومون يتصدون للاحتلال في نابلس

ويوم اول أمس، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بوقوع إصابتين في صفوف الجنود الإسرائيليين من جراء تنفيذ عملية طعن عند حاجز النفق غربي بيت لحم المؤدي إلى القدس المحتلة.

أكدت كتائب شهداء الأقصى - الخليل استهداف مستوطنة "غوش عصيون" المقامة على أرض بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل بالأسلحة الرشاشة، وانسحاب المنفذين بسلام.

من جانبها، أكدت مصادر الميادين استهداف المقاومة قوات الاحتلال بعبوة محلية الصنع شديدة الانفجار في البلدة القديمة بمدينة نابلس بالضفة الغربية.

وأضافت المصادر أنّ المقاومة استهدفت قوات الاحتلال بإطلاق النار عليها خلال اقتحام البلدة القديمة في نابلس أيضاً.

وأصيب فلسطينيان، فجر الخميس، من جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مواطنين في قرية اللبن الشرفية جنوبي نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال محيط مخيم قلنديا شمال شرق القدس المحتلة، وأصيب شاب برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات على حاجز قلنديا.

كما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في محيط حاجز شعفاط بالقدس المحتلة.

ويوم اول أمس، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بوقوع إصابتين في صفوف الجنود الإسرائيليين من جراء تنفيذ عملية طعن عند حاجز النفق غربي بيت لحم المؤدي إلى القدس المحتلة.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه تم إطلاق النار على منفذ عملية الطعن، قائلةً إن المنفذ وصل إلى الحاجز بدراجة كهربائية. وبعدها، ترجل وبدأ عمليته.